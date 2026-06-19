北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われた。後半、カナダ選手が大怪我を負うアクシデントが発生。中継映像でも映さない措置が取られ、場内は騒然となった。

衝撃が広がったのは後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映った。両チーム選手やスタッフが集まり、会場は異様なムードに。反則を犯したマティボは頭を抱え、危険プレーで退場処分になった。カナダの選手たちは円陣を組み、涙する選手も。その後、担架で運ばれたコネは上半身だけ起こして観客に手を振った。

中継したスポーツチャンネル「DAZN」では、解説の福田正博氏が「骨折している感じですね」「足が違う方向へ曲がっているような感じでしたよね。そんな激しさには見えなかったですけどね」と驚きながら見つめた。

カナダが3-0でリードして試合が再開された直後の後半19分、途中出場のカナダMFサリバがフリーキックを直接決め、リードは4点に。サリバはアクシデントに見舞われたコネが着用していた背番号8のユニホームを掲げ、場内は拍手喝采に包まれた。

一連のシーンは反響を呼び、英公共放送「BBC」のライブブログでは「なんということだ。カナダのイズマエル・コネにとって非常に深刻な怪我だ」「そのタックルに悪意はない。しかし、カタールのアシム・オメル・マディボは頭を抱えている。リプレーは放映されていないが、そのことが多くを物語っている」と伝えた。

英紙「ガーディアン」ライブブログでも「コネはマディボに遅れて激しいタックルを受け、即座に恐怖の表情で自身の脚を見つめた。これは実におぞましい状態に見える」と描写。「そのタックルのリプレー映像は放映されていないが、おそらく脚の骨折があまりにも凄惨だからだ」と深刻な状態を記した。

この試合では前半33分、カタールのDFアフメドがDOGSO（決定機阻止の反則）でレッドカードを受けていたため、カタールは9人での戦いに。なお、同日開催のグループB第2節スイス―ボスニア・ヘルツェゴビナ（4-1）でもレッドカード1枚が提示されており、大会通算6枚目に。前回2022年のカタールW杯では64試合でレッドカード4枚だったが、開幕1週間で早くも超えた。



（THE ANSWER編集部）