楽天・吉井理人監督就任で”現場介入”は本当に終わるのか…？ナインの混乱と「石井GMの求心力低下」

“現場介入”は本当になくなるのか？

楽天は６月17日、前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が新監督として就任することを発表した。シーズン途中に外部招聘で指揮官を招くのは極めて異例のこと。三木谷浩史オーナー（61）はチームの低迷について「責任を感じている」と詫びつつ、「異例」という言葉を連発してファンやメディアに理解を求めた。

５月28日、バンテリンドームナゴヤに三木谷オーナーが自らが乗り込んで選手を鼓舞したがチーム状況は好転せず、６月10日に三木肇監督（49）の途中休養が発表となった。それからわずか１週間での新監督誕生だった。

「シーズン途中にオファーを受けた吉井監督は『差し込まれました。えっ！ となりましたが野球人として嬉しい』と心境を吐露。『勝つという気持ちを全面的に出してやろう、と（選手に）伝えたい』と気を引き締めていました。三木谷オーナーも『（シーズン途中の外部招聘は）いいじゃないですか、初めては！ 我々は過去からの伝統を尊重しつつ、そこにとらわれることなく新しいことに取り組んでいきたい』と満足げでした」（会見を取材した記者）

だが、球団トップの言葉とは裏腹に、現場では混乱が続いている。

「三木前監督の休養も、吉井新監督の就任も、ナインに知らされたのはメディアとほぼ同じタイミングでした。しかも、吉井さんは春季キャンプに来ていない。『今から戦力を把握するなんて可能なのか……』と現場は球団上層部に対して強い疑念を抱いています。

ファンがSNSなどで三木谷オーナーや石井一久GM（52）の責任を問う声が予想以上に強く、球団は慌てて監督経験者から人材を探したといいます。吉井さんはすでに決まっていた解説者としての仕事に急遽、断りを入れる日々を過ごしていたんだとか」（球団関係者）

2018年９月から編成トップを任されている石井GMはこの日、会見でほとんど発言せず。会見後の囲み取材には三木谷オーナーと吉井監督の２人だけが参加し、石井GMは近くでじっと聞き入っていた。

「『石井一久GMをどう評価しているのか』と記者に問われ、三木谷オーナーは『石井GMだけでなく、編成面に関してはいいこともあるし、まだまだ改善しなければいけないことも正直ある。今後しっかりと、親会社としてもっとサポートできることもあると思います』と庇（かば）いました。しかし、GM、監督として過ごした昨季までの８シーズンでAクラス入りはわずか２回。ナインからの信用はガタ落ちでしょう」（同前）

懸念材料はまだある。吉井監督は現役時代から自他共に認める“暴れん坊”として知られているのだ。

「指導者になってからも球団と衝突したことは数知れず。通常、用兵は監督の専権事項で、吉井監督も一家言あるタイプ。ところが、編成面の裁量について三木谷オーナーは『指揮官の意見も尊重する』としながらも、『組織全体としてしっかり議論して、採用する。その中で決定していく必要があると思っている』と自論を語った。うまく回っているうちはいいが、成績が右肩下がりになれば、再び“現場介入”が行われる可能性がある。監督とフロントがぶつかる懸念が拭えないのです」（球団OB）

19日の古巣ロッテ戦から指揮を執る吉井監督。楽天再建の道は、前途多難だ。