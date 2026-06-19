今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿された、猫のひのきちゃんと飼い主さんご家族の息子さんの仲の良いやり取りです。記事執筆時点で2.7万回再生を記録し、「実の姉弟みたいだなぁ!」「唯一無二の存在なのですね♡」「可愛すぎて悶絶です」といった声が寄せられています。

【動画：男の子にピッタリ寄り添う猫→『犬みたい』と言われると…思わずほほえんでしまう『愛おしい光景』】

息子さんにぴったり寄り添う

登場するのは、猫のひのきちゃんと飼い主さんご家族の息子さんです。小さい頃から一緒に過ごしてきたふたりはとても仲良し。この日も、ひのきちゃんは寝転ぶ息子さんにぴったり寄り添っていたといいます。

息子さんになでてもらうと、ひのきちゃんは目を細めて気持ちよさそうな様子を見せていたそうです。一方で、息子さんが腕を回すとカプッとひと噛み。抗議するような反応を見せながらも、そのまま寄り添い続けていたそう。

犬みたいと言われると…

くっついて甘えるひのきちゃんを見て、娘さんからは「犬みたい」という感想がこぼれました。ひのきちゃんはその言葉がお気に召さなかったのか、唸り声を上げたのだとか。まるで「犬ちゃうわ」と返しているような反応でした。

息子さんの姿が見えなくなると、ひのきちゃんは行き先が気になるようでした。あたりを見回しながら歩き出し、息子さんを見つけると駆け寄っていったそうです。そばへ行くと、うれしそうにしっぽをぴんと立てていたといいます。

遊びの中にも見える仲のよさ

息子さんがステップを踏むような動きを見せると、ひのきちゃんも走り出し追いかけっこのような遊びに。その後も、息子さんの指にじゃれたり、かごに入ったまま運ばれたりと、にぎやかな時間が続いたといいます。

そんなふたりのやり取りに、ご家族からも笑いがこぼれていたそうです。息子さんの前では、甘えた姿を見せるひのきちゃん。見守るご家族がうらやましがるほど、ふたりの関係は特別なもののようです。

投稿には「ひのきちゃんお兄ちゃんにピッタリくっついちゃって可愛いなぁ」「何があっても仲良しな二人」「ひのきさんにとって、息子くんはずーっと弟なんだよね～♡」「実の姉弟みたいだなぁステキですよ！」「犬みたいって言われてすぐ怒るの可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、ひのきちゃんをはじめとする5匹の猫ちゃんたちとご家族の日常が紹介されています。ひのきちゃんのツンデレで可愛い姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。