SNSで64万回以上視聴され3.9万いいねを集めているのは、一緒に暮らしている猫ちゃんとわんちゃんが見せてくれた平和すぎる光景。投稿には、視聴者から「ニャン圧がスゲーにゃ」「犬さえも下僕にする猫様……強い…」などのコメントが届いています。

【動画：くっついて寝ていた『黒猫と柴犬』→柴犬が離れようとした結果…まさかの光景】

寄り添って寝ているふたり

Instagramアカウント「Charantel」に投稿されたのは、黒猫ちゃんと柴犬ちゃんが仲良く寄り添い合って横になっているときの出来事。完全に眠っているわけではなかったそうですが、リラックスした様子でうとうとしていたようです。

変化が起きたのは、柴犬ちゃんがびくっとおててを動かしたとき。瞬時に黒猫ちゃんのおててが飛んできて、柴犬ちゃんのおててを押さえつけたそう！「動くな」と制しているように見えたとのことです。

「行っちゃダメ」

次に柴犬ちゃんが起き上がろうとしたときには、再び黒猫ちゃんのおててが。今度は柴犬ちゃんの鼻をがっつり押さえて動きを封じたそうです。その手を振りほどこうと頭を動かしますが、今度は頭をホールド。

あくびをしながらもいったん動きを止めた柴犬ちゃん。それでも黒猫ちゃんは「行っちゃダメだよ」とばかりにしっぽで柴犬ちゃんのおててをポンポン叩いていたそうです。そのうち、柴犬ちゃんはあきらめたように再び横になったのだとか。

寒がりと暑がり？

黒猫ちゃんとしては、くっついているのが心地よかったのでしょう。猫は寒がりなため、柴犬ちゃんのぬくもりがちょうどよかったのかもしれません。しかし、柴犬ちゃんにとっては、くっついて寝るには暑かったみたいですね。

寒いときは仲良くくっついていることもあったり、黒猫ちゃんにどっかり乗られて重くても柴犬ちゃんが我慢していることがあったりと、そのときどきでさまざまな表情が見られるのだそう。わんちゃんと猫ちゃんの暮らしは見ているだけでも楽しそうですね。

黒猫ちゃんと柴犬ちゃんの静かな攻防を見守っていた視聴者からは、「ハウゥってため息ついてんのカワイイ」「いっぬは、動きたい！ぬっこは、動きたくない！」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「Charantel」には、2匹のわんちゃんと4匹の猫ちゃんたちが暮らす賑やかな日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Charantel」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。