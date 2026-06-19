長期旅行の帰り道、車内で並んで過ごしていた2頭のゴールデンドゥードル。移動中に見せた何気ないひと幕が、あまりにも愛おしいと多くの人の心を掴むこととなりました。

話題の投稿は記事執筆時点で2万再生を突破。「可愛い～♡」「何度も見ちゃう」などのコメントが寄せられています。

【動画：長期旅行の帰りの車内→睡魔と戦っている犬が、限界を迎えて…あまりにも愛おしい『人間のような光景』】

長旅の帰り道に見せた兄弟の姿

TikTokアカウント「tonomaro_gdoodle」に投稿されたのは、ゴールデンドゥードルの殿麻呂くんと茶々丸くんのお姿。この日は神戸から山形までの大冒険旅行を終え、自宅へ向かう帰り道だったそうです。

車内の座席には、仲良く並んで座る殿麻呂くんと茶々丸くんの姿が。片方は周囲を見渡しながら起きていた一方で、もう片方は今にも眠ってしまいそうなご様子。長旅を満喫した後ならではの疲れが感じられ、なんとも微笑ましいです。

ついに眠気が限界に…

眠気に襲われていた子は終始目を閉じたまま、ゆらゆらと体を揺らしていたそう。そして次第に首の力が抜けていき、隣にいた兄弟へ頭を預けるような体勢に。眠気に抗えない様子がなんとも愛らしかったといいます。

一方、頭を預けられた子は落ち着いた様子。時折周囲へ視線を向けながらも嫌がる素振りは見せず、そのまま寄り添い続けていたそうです。

まるで人間の兄弟のよう♡

ぴったりと体を寄せ合う殿麻呂くんと茶々丸くん。その自然な距離感は、思わず見入ってしまうほど微笑ましいもの。 片方がうとうとしながら身を委ねる様子は、遊び疲れて車内で眠ってしまった子どもを思わせるようで、見ているだけで頬が緩む光景だったといいます。

神戸から山形までの大冒険を終えた、長距離移動の最中だからこそ生まれた今回のひと幕。眠気に負けそうな子と、その存在を当たり前のように受け止める相棒の姿からは、仲の良さが伝わってくるかのようです。睡魔と戦った末に見せた愛らしい様子が、多くの人を癒やしたのでした。

話題となった投稿には「疲れて眠たいんだね」「可愛くて何度も見ちゃいますね」「こんな可愛い子なら寄っ掛かってきても肩貸します♡」「寄り添い、かわちいかわちい」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「tonomaro_gdoodle」では、ゴールデンドゥードルの殿麻呂くんと茶々丸くんの日常の様子が多数投稿されています。仲良し兄弟ならではの微笑ましい光景や、思わず笑顔になる可愛らしい姿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tonomaro_gdoodle」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。