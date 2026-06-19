フィリーズのアドリス・ガルシア外野手（33）が右広背筋の手術を受けるため、今季終了となると18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

同サイトによると、ガルシアは10日（同11日）のブルージェイズ戦で7回に本塁へ送球後、途中交代していた。復帰には6〜8カ月かかる見込みで、今季中の復帰は絶望的だが、来季開幕には間に合う見通しという。

キューバ出身のガルシアは16年に巨人に在籍も1軍でわずか4試合の出場（7打数無安打）で契約解除となった。亡命を経て、18年にカージナルスでメジャーデビュー。レンジャーズ時代の23年は当時エンゼルスに所属した大谷翔平と本塁打王争いを繰り広げ、大谷に次ぐリーグ2位の39本塁打をマーク。球団初のワールドシリーズ制覇にも貢献し、外野で初のゴールド・グラブ賞を獲得した。

昨季終了後、レンジャーズから来季の契約意思を示さない「ノンテンダー」となり、今季フィリーズに1年契約1000万ドル（約15.5億円）で加入。ここまで67試合で打率・195、7本塁打、21打点にとどまっていた。

MLB通算は833試合で打率・234、148本塁打、480打点。