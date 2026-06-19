“軽トラ女子”三田悠貴、愛車の運転席で美太もも披露 オフショット公開「まさかニュースになるくらいの反響に…」
“軽トラ女子”として人気を集めるグラビアアイドルの三田悠貴が、17日までに自身のインスタグラムを更新。軽トラックを運転するオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「かわいい！」愛車の運転席で美脚を披露した三田悠貴
三田は「TVerにて『道との遭遇』全国放送中」と報告し、「今週の『軽トラ女子 四国一周旅』は徳島県へ」と投稿。愛車の軽トラックで徳島県を巡る様子を紹介した。
続けて「お芋づくしの道の駅を満喫しました」とつづり、番組ロケ中の写真を複数公開。「何気なく発した擬音語がまさかニュースになるくらいの反響に…」と振り返り、「ぜひご覧ください」と呼びかけた。
公開された写真では、運転席に座った三田が笑顔を見せる姿や、ショートパンツから伸びる美しい脚が際立つカットなどを披露。自然体の表情と抜群のスタイルが印象的な投稿となっている。
三田は1998年生まれ、岐阜県出身。祖父から譲り受けた軽トラックで全国各地を巡る様子をSNSで発信したことをきっかけに、“軽トラ女子”として話題を集めた。
現在はグラビアを中心に活動の幅を広げる一方、CBCテレビ『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』やYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」でも活躍する。
【写真】「かわいい！」愛車の運転席で美脚を披露した三田悠貴
三田は「TVerにて『道との遭遇』全国放送中」と報告し、「今週の『軽トラ女子 四国一周旅』は徳島県へ」と投稿。愛車の軽トラックで徳島県を巡る様子を紹介した。
続けて「お芋づくしの道の駅を満喫しました」とつづり、番組ロケ中の写真を複数公開。「何気なく発した擬音語がまさかニュースになるくらいの反響に…」と振り返り、「ぜひご覧ください」と呼びかけた。
三田は1998年生まれ、岐阜県出身。祖父から譲り受けた軽トラックで全国各地を巡る様子をSNSで発信したことをきっかけに、“軽トラ女子”として話題を集めた。
現在はグラビアを中心に活動の幅を広げる一方、CBCテレビ『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』やYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」でも活躍する。