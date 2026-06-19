【クロスワードクイズ】解けると爽快！ □に入るひらがなは？ 物事の段取りがヒント
移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、言葉のパズルで頭を動かしてみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、パズル遊びにすると、新鮮なひらめきが得られるものです。今回は、人との交流や、目標に向かうための準備を連想させる言葉を用意しました。
・横の並び：け ＋ □ ＋ か ＋ □
・縦の並び（左）：か ＋ □ ＋ わ
・縦の並び（右）：こ ＋ □ ＋ ご
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▼解説
・かいわ（会話）
・こくご（国語）
・けいかく（計画）
正解は「い」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、人との意思疎通に欠かせない「かいわ（会話）」と、学校の授業でおなじみの「こくご（国語）」が完成します。横のラインは、物事を進めるための段取りを意味する「けいかく（計画）」となります。
日常的に使っている言葉でも、バラバラの文字をつなぎ合わせる作業は良い脳のストレッチになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：か ＋ □ ＋ わ
・縦の並び（右）：こ ＋ □ ＋ ご
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正解：「い」と「く」正解は「い」と「く」でした。
▼解説
・かいわ（会話）
・こくご（国語）
・けいかく（計画）
正解は「い」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、人との意思疎通に欠かせない「かいわ（会話）」と、学校の授業でおなじみの「こくご（国語）」が完成します。横のラインは、物事を進めるための段取りを意味する「けいかく（計画）」となります。
日常的に使っている言葉でも、バラバラの文字をつなぎ合わせる作業は良い脳のストレッチになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)