「やっぱり傷つく」「人間なんだから」“不快な司会者ランキング”1位で落ち込む爆笑問題・太田光…コメント欄が“ぴーちゃん大好き”で埋め尽くされる「世間は真の優しさを知らない」「ここのコメ見てくれたらいいな…」

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