ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）の本拠地・オリオールズ３連戦の初戦に先発する。自己ワースト７失点を喫した前回の“リベンジ”を狙う。

前回１２日（同１３日）の敵地・Ｗソックス戦では中６日で先発し、負傷者リスト入りしたスミスに代わって昇格したロビンソンとの初バッテリー。だが、４回１／３を７安打３四球、日米通じて自己最悪の７失点で４敗目（３勝）を喫した。９１球を投げ、防御率４・７６となった。試合後、佐々木は「５回はランナーをためてからなかなか要求通りに投げることができなかった。点をあげたくなかった分、力んで投げてしまった。力でいこうとしてしまった」と反省を口にしていた。

佐々木は今季は開幕から先発ローテーションを任され、１２試合に登板。３勝４敗、防御率４・７６をマークしている。開幕からは９７マイル程度だった平均球速は、直近３戦ではいずれも９８マイル（１５７・７キロ）超えと上昇傾向。前回は先発時では最速となる９８・８マイル（約１５９キロ）を計測。徐々に本来の姿を取り戻しつつある。