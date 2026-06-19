東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.38 高値161.81 安値160.48
163.30 ハイブレイク
162.55 抵抗2
161.97 抵抗1
161.22 ピボット
160.64 支持1
159.89 支持2
159.31 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1458 高値1.1528 安値1.1451
1.1584 ハイブレイク
1.1556 抵抗2
1.1507 抵抗1
1.1479 ピボット
1.1430 支持1
1.1402 支持2
1.1353 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3206 高値1.3325 安値1.3193
1.3422 ハイブレイク
1.3373 抵抗2
1.3290 抵抗1
1.3241 ピボット
1.3158 支持1
1.3109 支持2
1.3026 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8047 高値0.8062 安値0.7982
0.8159 ハイブレイク
0.8110 抵抗2
0.8079 抵抗1
0.8030 ピボット
0.7999 支持1
0.7950 支持2
0.7919 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.38 高値161.81 安値160.48
163.30 ハイブレイク
162.55 抵抗2
161.97 抵抗1
161.22 ピボット
160.64 支持1
159.89 支持2
159.31 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1458 高値1.1528 安値1.1451
1.1584 ハイブレイク
1.1556 抵抗2
1.1507 抵抗1
1.1479 ピボット
1.1430 支持1
1.1402 支持2
1.1353 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3206 高値1.3325 安値1.3193
1.3422 ハイブレイク
1.3373 抵抗2
1.3290 抵抗1
1.3241 ピボット
1.3158 支持1
1.3109 支持2
1.3026 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8047 高値0.8062 安値0.7982
0.8159 ハイブレイク
0.8110 抵抗2
0.8079 抵抗1
0.8030 ピボット
0.7999 支持1
0.7950 支持2
0.7919 ローブレイク