東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.38　高値161.81　安値160.48

163.30　ハイブレイク
162.55　抵抗2
161.97　抵抗1
161.22　ピボット
160.64　支持1
159.89　支持2
159.31　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1458　高値1.1528　安値1.1451

1.1584　ハイブレイク
1.1556　抵抗2
1.1507　抵抗1
1.1479　ピボット
1.1430　支持1
1.1402　支持2
1.1353　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3206　高値1.3325　安値1.3193

1.3422　ハイブレイク
1.3373　抵抗2
1.3290　抵抗1
1.3241　ピボット
1.3158　支持1
1.3109　支持2
1.3026　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8047　高値0.8062　安値0.7982

0.8159　ハイブレイク
0.8110　抵抗2
0.8079　抵抗1
0.8030　ピボット
0.7999　支持1
0.7950　支持2
0.7919　ローブレイク