東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7013　高値0.7042　安値0.7001

0.7077　ハイブレイク
0.7060　抵抗2
0.7036　抵抗1
0.7019　ピボット
0.6995　支持1
0.6978　支持2
0.6954　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5755　高値0.5799　安値0.5749

0.5836　ハイブレイク
0.5818　抵抗2
0.5786　抵抗1
0.5768　ピボット
0.5736　支持1
0.5718　支持2
0.5686　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4136　高値1.4147　安値1.4095

1.4209　ハイブレイク
1.4178　抵抗2
1.4157　抵抗1
1.4126　ピボット
1.4105　支持1
1.4074　支持2
1.4053　ローブレイク