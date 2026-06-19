東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7013 高値0.7042 安値0.7001
0.7077 ハイブレイク
0.7060 抵抗2
0.7036 抵抗1
0.7019 ピボット
0.6995 支持1
0.6978 支持2
0.6954 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5755 高値0.5799 安値0.5749
0.5836 ハイブレイク
0.5818 抵抗2
0.5786 抵抗1
0.5768 ピボット
0.5736 支持1
0.5718 支持2
0.5686 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4136 高値1.4147 安値1.4095
1.4209 ハイブレイク
1.4178 抵抗2
1.4157 抵抗1
1.4126 ピボット
1.4105 支持1
1.4074 支持2
1.4053 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7013 高値0.7042 安値0.7001
0.7077 ハイブレイク
0.7060 抵抗2
0.7036 抵抗1
0.7019 ピボット
0.6995 支持1
0.6978 支持2
0.6954 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5755 高値0.5799 安値0.5749
0.5836 ハイブレイク
0.5818 抵抗2
0.5786 抵抗1
0.5768 ピボット
0.5736 支持1
0.5718 支持2
0.5686 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4136 高値1.4147 安値1.4095
1.4209 ハイブレイク
1.4178 抵抗2
1.4157 抵抗1
1.4126 ピボット
1.4105 支持1
1.4074 支持2
1.4053 ローブレイク