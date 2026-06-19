今回は、夫が妻への暴言をSNSに投稿した結果についてのエピソードを紹介します。

ワンオペ育児家事が限界で…

「私の夫は頻繁にモラハラ発言をしてきます。また、年子の小さな子どもが2人いて、 共働きだというのに、家事や育児はすべて私一人でしています。ただ疲労がたたり、体調を崩すことも増え、限界に近づいていました。

夫に『家事も育児も少しは手伝って』と言いましたが、夫は話を聞いてくれません。そこで『じゃあ仕事辞めるから』と言うと、夫は逆ギレしてSNSに私への愚痴を投稿したのです。

その投稿には『俺に家事育児しろなんて、おかしくないか？』などと目を疑うようなことが書かれており、結果的に炎上。たくさんの人に反論のコメントをされていました。もうこんな夫とは離婚です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 夫もずいぶん軽率ですよね。SNSでこんな投稿をしたら、拡散されてひどいことになるのは予想できますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。