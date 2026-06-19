・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７６．６０ドル（－０．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２４５．９ドル（－１３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６６２５．５セント（－４４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０５．７５セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１７．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１２２．７５セント（－９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３６２．０７（－２．３８）

出所：MINKABU PRESS