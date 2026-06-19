１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．６０ドル（－０．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２４５．９ドル（－１３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６６２５．５セント（－４４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．７５セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１７．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２２．７５セント（－９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３６２．０７（－２．３８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．６０ドル（－０．１９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２４５．９ドル（－１３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６６２５．５セント（－４４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．７５セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１７．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２２．７５セント（－９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３６２．０７（－２．３８）
出所：MINKABU PRESS