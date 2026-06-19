１８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７２．１５ドル高の５万１５６４．７０ドルと反発した。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名をしたことで、米原油先物相場が下落。米長期金利も低下し、株式相場を支援した。半導体関連株が買われ、ナスダック総合株価指数の上昇率は１．９％に上るなど大幅高となった。



キャタピラー＜CAT＞やナイキ＜NKE＞が上昇。セーフ・バルカーズ＜SB＞が値を上げ、バタフライ・ネットワーク＜BFLY＞が大幅高となった。一方、ＩＢＭ＜IBM＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が軟調推移。クローガー＜KR＞やアクセンチュア＜ACN＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は４９６．２７ポイント高の２万６５１７．９３と３日ぶり反発した。インテル＜INTC＞やマイクロン＜MU＞、サンディスク＜SNDK＞が値を飛ばし、マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が株価水準を大きく切り上げたほか、モデルナ＜MRNA＞が買われ、スミス＆ウェッソン・ブランズ＜SWBI＞が高い。半面、スペースＸ＜SPCX＞が値を下げ、スチール・ダイナミクス＜STLD＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS