ダイエット中に選ぶなら、うどんorパスタ？太りやすさを左右する”本当のポイント”
ダイエット中に麺類を食べるとき、うどんとパスタのどちらを選んでいますか？「うどんのほうが太りにくそう」「パスタはなんとなく避けてしまう」とイメージする方も少なくないはず。
でも実は、うどんとパスタそのものに大きな差があるとは言い切れません。体型を維持している人ほど、麺の種類だけで判断するのではなく、食事全体のバランスに目を向けているもの。今回は、大人世代が知っておきたい、麺選びの正しい視点を整理します。
メニューは違えど、麺そのものに大差はない
うどんもパスタも、主な栄養素は炭水化物。商品や量によって多少の違いはあるものの、「うどんなら痩せる」「パスタは太る」と断言できるほどの差があるわけではありません。
太りやすさを左右するのは、実は"脂質"
ダイエット中に特に意識したいのが、脂質の量です。
うどんは比較的シンプルなメニューが多く、脂質を抑えやすい傾向があります。ただし、天ぷらや揚げ物をトッピングすれば、話は変わります。パスタも同様。トマト系や魚介系と、クリーム系・オイルをたっぷり使ったものでは、脂質量に大きな差があります。
体型を整えている人ほど、"食事全体"を見ている
体型を維持している人に共通しているのは、麺の種類だけで食事を評価しないこと。うどんなら卵や鶏肉をプラスする。パスタなら魚介や野菜と組み合わせる。そんな小さな工夫でも、満足感や栄養バランスは大きく変わります。
大切なのは「脂質が増えすぎていないか」「たんぱく質や野菜もとれているか」という視点。麺類を我慢するのではなく、食事全体で考えること。それが、無理なく続けられる食習慣への第一歩です。
ダイエット中、うどんとパスタのどちらが太りやすいか。その答えは一概には言えません。体型を整えている人ほど、麺の種類ではなく食事全体の内容を見ています。「うどんなら大丈夫」「パスタはNG」と決めつけず、脂質やトッピング、組み合わせまで含めて選ぶこと。その視点こそが、無理のないダイエットへの近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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