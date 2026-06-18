同じボブなのに、なぜ軽やかに見える？最近よく聞く“レイヤーボブ”を解説
「ボブにすると重たく見える気がして……」「でも、短くしすぎるのもちょっと不安」。そんな気持ち、きっと多くの方に覚えがあるのではないでしょうか？そこで最近注目されているのが“レイヤーボブ”です。一見すると普通のボブですが、今っぽく見える理由には、ちゃんとした秘密があります。
同じボブでも、重たく見えない理由
レイヤーボブとは、ボブをベースにしながら、髪の表面や顔まわりに段差（レイヤー）を入れたスタイルのこと。従来のボブは毛先に重さを残したシルエットが特徴ですが、レイヤーを加えることで髪に自然な動きが生まれます。同じ長さのボブでも、軽やかで抜け感のある印象に仕上がるのが、レイヤーボブの大きな魅力です。
大人世代との相性が抜群なわけ
大人世代は「髪型は変えていないのに、なんだか重たく見える」「顔まわりがぼんやりしてきた」と感じることが増えていくもの。レイヤーボブは、顔まわりや表面に自然な動きをつくることで、輪郭との間に空気感が生まれます。それが重たさを感じにくくし、軽やかな印象へとつながるのです。
また、今のヘアトレンドのキーワードは「作り込みすぎない自然な動き」と「顔まわりの抜け感」。レイヤーボブは、そのトレンドとも自然にマッチするスタイルと言えます。
梅雨の時期にも、取り入れやすい
湿気が増えるこれからの季節は、ボブ特有の重さが気になりやすくなります。でも、レイヤーが入っていれば、髪が少し動くだけで軽さが出やすく、重たいシルエットになりにくいのが嬉しいところ。しっかり巻かなくても形になりやすいので、忙しい朝のスタイリング時間を短縮できるメリットもあります。
レイヤーボブは、ただ髪を軽く見せるだけのスタイルではありません。適度な重さを残しながら、動きや抜け感も同時にかなえてくれる、バランスの良いスタイルです。「ボブは好き。でも重たく見えるのは避けたい」そう感じている方は、ぜひレイヤーによる自然な軽さを取り入れてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師、ヘアスタイリストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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