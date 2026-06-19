宝塚記念でメイショウタバルが偉業

日本中央競馬会（JRA）は18日、公式Xを更新。14日のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）を制し、史上初の親子連覇を達成したメイショウタバル（牡5、石橋）の“お宝”を公開すると、ファンが騒然となった。

レース直前の大雨も味方につけ、今年もメイショウタバルが上半期を締めくくる大舞台を制した。父ゴールドシップも宝塚記念を連覇しており、親子での連覇は史上初の偉業だった。

鞍上は武豊。7日の安田記念に続いて2週連続G1制覇で、2週連続でG1最年長勝利記録を更新。レース後のインタビューで、57歳は「ようやくピークが来ました。遅咲きでした」と話し、笑いを呼んだ。

歓喜から4日後の18日。JRAは公式Xを更新。「松本オーナーのご厚意により、今年と昨年の宝塚記念で実際に使用されたゼッケン（武豊騎手サイン入り）を撮影させていただきました 歴史に残る偉業を刻んだ貴重な実使用ゼッケンを、ぜひ写真でご覧ください」。昨年の馬番「12」、今年の「16」のゼッケンに武豊のサインが入った“お宝”を公開すると、ファンも騒然となった。

「びっくりした。 プレゼント企画かと一瞬思った笑」

「うわあ〜武豊騎手のサイン入りのゼッケンだ〜」

「うぉぉぉ！ なにより御利益ありそう」

「サインと日付入りのレプリカ欲しい」

「タバル民にとっての国宝きた」

「す、すごい… こういうのを見るとより一層タバル連覇の実感が湧くね」

メイショウタバルは今後、日本競馬と武豊の悲願となっている世界最高峰のG1・凱旋門賞（10月4日、フランス・パリロンシャン）を目指す予定となっている。



（THE ANSWER編集部）