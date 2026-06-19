明石家さんまとマツコ・デラックスが共演するＴＢＳ系バラエティー「週刊さんまとマツコ 特大号」（木曜・午後１０時）に、マツコと同じ１９７２年生まれのスキージャンプの葛西紀明、お笑いタレント・ケンドーコバヤシ、元横綱の貴乃花光司氏、女優・西田ひかる、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子が出演した。

「昭和イチヤバい世代 ７２年生まれの集いスペシャル」と題し、７２年生まれが集結。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の進行で、さんま、マツコとゲスト陣が同世代トークを展開する中、２００３年生まれの９人組アイドルグループ・Ｓｎｏｗ Ｍａｎのラウールも出演した。

番組ではもう一度見たい当時のＣＭをアンケート。これに貴乃花は「（資生堂の）アウスレーゼのＣＭ」を挙げ、「お父さんが出ていたので」と答えた。

ヘアトニックやオーデコロンなどの男性用化粧品のブランド・アウスレーゼの１９８１年頃のＣＭには、当時の横綱・輪島さんと貴乃花の父の大関・貴ノ花さんが出演。ＣＭの映像を見たマツコは「かっこよかったのよ、お父さん」。さんまは「かっこいいけど、芝居が下手なのがいいね」と話した。

貴乃花は「家とは違いすぎるから、ちょっとびっくりして。こんなことやるんだあと思って」と語り、家では「社長みたいな、師匠みたいな」と振り返った。

これを聞いたさんまは「２人の息子を横綱にしたんやから」と話した。

また、輪島さんが当時３３歳だったことに注目。マツコが「すげえ貫禄！」と驚くと、ラウールが「Ｓｎｏｗ Ｍａｎと同世代ですね」と、現在、グループの年長組が３３歳前後であることに触れ、「今で言うＳｎｏｗ Ｍａｎです」と発言。吉村は「昭和なんで雪男です」とまとめていた。