ニューヨークのタイムズ・スクエアで現地時間6月11日に放映された

ニューヨークのタイムズ・スクエアにて現地時間6月11日の0時00分に、日本代表の応援ムービーが大きく映し出された。

日本サッカー協会（JFA）がその様子を公開し、話題を呼んでいる。

今回の応援ムービー放映は、SNSやJFA公式アプリ、日本各地のメッセージスポットから集まった応援のチカラによるもの。対象となるSNS投稿へのいいね、リプライ、リポストや、各種メッセージ投稿および記入などのアクションが目標数を突破したことで実現した。

サッカー世界一の国が決まる場所であるニューヨークで、最高の景色を目指す日本代表に最高の応援を届けた。映像にはファンから寄せられたメッセージや、コラボしている国民的人気漫画ワンピースキャラであるルフィ、オフィシャルアンバサダーを務めているボーイズグループ「JI BLUE」も登場した。

JFAは「日本中の声が、力に変わる。その一声一声が、未来を動かす。応援のチカラで、前へ。最高の景色を。」と発信しており、放映時の様子を公式Xにて公開し、反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）