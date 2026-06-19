歌手の倖田來未が16日、自身のインスタグラムを更新。長男が倖田の髪をカットするショットを披露し、話題を集めている。

「エロかっこいい」の代名詞となり一時代を席巻した倖田は、今なお第一線を走り続ける。2011年12月に4人組バンド・BACK-ON KENJI03との“授かり婚”を発表し、翌12年7月に第1子となる長男を出産。

今年3月に発表した第2子の妊娠は14年ぶりで高齢出産となり大きな関心が寄せられた。だが、祝福が殺到する一方で、冷ややかな声も後を絶たない。

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その理由として、妊娠に伴い今月から10月にかけて予定されていた全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2026～Kingdom～」の全日程が延期となり、そのほかの出演イベントも辞退。

事務所は「母子の健康と安全を最優先に考えての判断」と説明しており、楽しみにしていたファンへの配慮もにじむコメントだったが、長男妊娠時の2012年に開催予定だったライブツアーも中止していたことから、「プロ意識に欠ける」といった声も漏れ聞こえる。

そして、批判の矛先となるのが2008年1月放送のラジオ番組「倖田來未のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）でマネジャーの結婚に言及した際、「やっぱ35くらいをまわると、お母さんの羊水が腐ってくるんですね。いやホント、例えば汚れてくるんですよね。だから、できれば35歳くらいまでに子どもを作って欲しいな」などと発言したこと。

放送直後、倖田の発言は大炎上し、事態を重く見た倖田および所属事務所は数日後に謝罪のコメントを公開。医学的な根拠が一切ないこの持論は大きな波紋を広げ、倖田は一時活動を休止する事態に発展し、当時出演していたCMは放送中止となるなど、様々な影響を及ぼした。

だが、倖田への批判の声は収まらず、翌2月にフジテレビ系「FNNスーパーニュース」に出演し、トレードマークの“エロ”を封印しつつ涙ながらに再謝罪した。以降、表舞台から姿を消し、反省の日々を送った過去がある。

そんな倖田が40歳を迎え、2023年1月のニュースサイト「AERA dot.」（朝日新聞出版）のインタビューに応じた際には「浮き沈みというか、うまいこといっている時に限って、自分で自分の足を引っ張ってしまったり、奈落の底に突き落とされた時もありました」とこれまでの芸能生活を回顧。ところが、この発言が「まるで被害者」と解釈され、新たな火種となり再びバッシングにさらされた。

倖田の発言はデリカシーを欠いたものだが、自身が高齢出産の対象となった今、不安はなくはないだろう。新しい命を迎えた今、穏やかなマタニティーライフを家族ともども送ってもらいたいものだ。