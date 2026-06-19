自民党と日本維新の会は１８日、社会保障制度改革を巡る実務者協議を開き、高齢者医療費の窓口負担の見直しを議論した。

維新が現役世代の負担軽減に向け、窓口負担を原則３割に引き上げることを求めた一方、高齢者の反発を懸念する自民は慎重姿勢を示し、隔たりが大きかった。これ以外にも多くの改革項目があり、両党は議論を継続する考えだ。（山本貴広、伊福幸大）

３割へ負担増 自民慎重

「基本的な認識が違う。急速に調整しなければならない」

自民の田村憲久・元厚生労働相は１８日の協議後、記者団にこう述べ、厳しい表情を浮かべた。

両党は昨年１０月の連立合意書に１３項目の社会保障改革を盛り込んだ。政府が来月にも決定する「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」への反映を目指し、具体化に向けた協議を重ねてきた。

最大の焦点は７０歳以上の高齢者が医療機関の窓口で支払う自己負担割合だ。連立合意書には「年齢によらない真に公平な応能負担の実現」と明記されている。

現在の制度は、７０歳未満で一律３割を負担する一方、７０〜７４歳は２割、７５歳以上は１割が原則だ。７０歳以上でも所得に応じて３割まで負担するが、維新はすべての高齢者に原則として３割の負担を求めるべきだと主張している。

維新は、現役世代の社会保険料引き下げを目玉施策の一つに掲げており、「高齢者の原則３割負担では何とか合意したい」（幹部）と意気込む。政府も「全世代型社会保障を構築する観点から、避けて通れない検討課題だ」（上野厚労相）として、高齢者にも所得に見合った負担を求める方向で検討してきた。

自民も２月の衆院選で、現役世代の負担軽減を掲げた。だが、党内では高齢者の反発を招きかねない負担割合の「一律３割」に対する抵抗感が根強く、「急進的な改革は避けたい」のが本音だ。

維新は、公的医療保険の財政健全化に向け、医療給付費の伸びを名目国内総生産（ＧＤＰ）成長率の範囲に抑える仕組みの導入も目指す。１３項目の社会保障改革には、厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）の委員に製薬会社など産業側の関係者を加えることや、６５歳以上とされる「高齢者」の定義見直しも盛り込まれている。

両党は月内の合意を目指し、近く再協議に臨む予定だ。自民は社会保障の「給付」と「負担」のバランスについて、各世代への影響を考慮しながら慎重に議論する姿勢を示しており、難しい判断を迫られそうだ。