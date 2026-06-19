生い立ちも性格も異なる2人のヒロイン、一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が日本で初めて正規に訓練された看護婦“トレインドナース”となり、ぶつかり合いながら共に成長していく姿を描き出すNHK朝ドラ『風、薫る』。

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まもなく放送も折り返しとなる中、第12週にある人物が久しぶりに再登場した。りんが栃木県那須地域に住んでいた頃の幼なじみ、竹内虎太郎（小林虎之介）だ。

出番は少ないのに…「虎太郎推し」が後を絶たないワケ

足軽から農家に転じた貧しい家の長男で、いつも質素な着物を身につけていた虎太郎。しかし、第12週の予告にはスーツにハットという洋装姿で登場し、SNSは「こ、こ、こ、虎太郎!?!?」「スーツ姿かっこよすぎ」「すごい立派になってる…！」「りんを迎えに来たのかな〜」と大盛り上がり。X（旧Twitter）では、演じる小林の名前が一時トレンド入りしており、その人気を物語っていた。



『風、薫る』公式Instagramより

りんの父・信右衛門（北村一輝）は那須地域にあった小藩の元家老。明治維新前に家老職を辞して農家になったものの、りんと虎太郎には身分差がある。それでも互いを想い合っていた2人だが、信右衛門がコレラで亡くなったことでより一層家が貧しくなったりんは裕福な商家へ嫁ぐことに。しかし、旦那が酒呑みでろくでなしだったため、りんは娘とともに虎太郎の手助けで東京に逃げ、2人はいよいよ離れ離れとなった。

そんな中、りんが東京で出会う2人目の恋の相手として登場したのが、“シマケン”こと島田健次郎（佐野晶哉）だ。小説家志望の一風変わった青年だが、博識で思慮深く、りんの良き相談相手となっていく。子どもを育てながら看護婦を目指すりんは今はまだ恋愛どころではなさそうだが、少なくとも島田は彼女に好意を抱いており、2人の仲は着実に深まっている。

一方で、視聴者からは「虎太郎に報われてほしい」「シマケンもいいけど、私は虎太郎が好き」という声も。第4週以降、登場していないにもかかわらず、虎太郎を推す声が後を絶たないのは、演じる小林が短い時間の中でも応援したくなるようなキャラクターをしっかり作り上げていたからに他ならない。

食費は月1万円、肉体労働…悔しい思いをした下積み時代

小林は数多くの話題作に出演し、モデルプレスが発表した「2025年春ドラマのネクストブレイク俳優トップ10」で3位に選ばれるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いの若手俳優だが、なかには本作で初めて存在を知ったという人もいるだろう。

1998年2月生まれの28歳で、桜井日奈子、鈴鹿央士、藤井風、ウエストランドなど、近年数多くのスターを輩出する岡山県出身。意外だが、もともとは俳優の仕事に興味はなく、映画やドラマもあまり観る方ではなかったそうだ。そんな小林が役者を目指すきっかけとなったのが、2018年の大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』。就職活動を控えた大学生の頃、父親に誘われて観に行ったところ、感銘を受け、わずか半年後に大学を中退。上京し、俳優の養成所に通い始めた。

2021年に俳優デビュー後、3年目に出演した『下剋上球児』（TBS系）でブレイクを果たすことになる小林だが、それまでの道のりは決して平坦ではなかったようだ。『有吉ゼミSP』（日本テレビ系／2025年4月28日放送回）の大食い企画にチャレンジした際には、2024年までスーパーと肉体労働のアルバイトを掛け持ちし、食費を1ヶ月1万円に切り詰めるなどの下積み生活を送っていたことを明かしていた。俳優のオーディションにも全く受からないわけではなかったが、名前のない役も多く、悔しい思いもしたという。

野球経験が武器に…『下剋上球児』で掴んだチャンス

それでも諦めずに夢を追い続けた結果、『下剋上球児』のオーディションを勝ち抜き、舞台となる“ザン高”こと越山高校野球部のキャッチャー・日沖壮磨役に選ばれた。小学1年生から高校3年生までの12年間、野球に打ち込んだ経験は小林の大きな武器。半年間に及ぶオーディションに密着したドキュメンタリー『下剋上セレクション 〜ドラマ出演を懸けた熱き予選大会〜』では、小林が140キロの投球を難なくキャッチし、審査を担当した元ヤクルト・スワローズの内藤尚行が「キャッチングめちゃめちゃいいよね。ヤバくない？」と驚く場面もあった。

そんな小林が演じた壮磨は当初、トゲトゲのハリネズミみたいな青年だった。中学の頃は将来有望なキャッチャーとして期待されていたにもかかわらず、ザン高野球部への入部は頑なに拒み続け、不良仲間とつるんでいた壮磨。喧嘩っ早く、幽霊部員だらけとなった野球部で一人黙々と練習を続けていた兄・誠（菅生新樹）に対しても反発してばかり。

だが、ハリネズミのお腹がふわふわなように、根っこは素直で兄思いなのだ。思春期で不器用な性格に拍車がかかり、気持ちと言動がアベコベになってしまう。そのもどかしさが苛立ちとして表出していることを、小林は身体的表現を通じて視聴者に伝えてくれていた。ゆえに野球部を引退した誠の前に、それまで赤髪だった壮磨が坊主姿で現れ、「俺がザン高勝たしたるわ」と決意表明するシーンは多くの人の涙を誘ったのである。

ドラマ『宙わたる教室』不良役で大ブレイク

その後、プライドの高い研修医を演じた『PICU 小児集中治療室 スペシャル 2024』（フジテレビ系）、『下剋上球児』で共演した中沢元紀とW主演を務めた『ひだまりが聴こえる』（テレビ東京系）などを経て、着実に知名度と人気を高めていった小林。ドラマ『宙わたる教室』（NHK総合）で演じた柳田岳人という役柄が、彼のブレイクを確かなものにした。

岳人は、小林が『下剋上球児』で演じた壮磨とも少し重なるところがあるキャラクターだ。定時制高校の不良生徒で、眼光が鋭く、常に何かに対して怒っている印象を受けた。その背景にあったのは、幼い頃から読み書きが苦手なことを馬鹿にされてきた過去。理科教師・藤竹叶（窪田正孝）にディスレクシアという学習障害の可能性を指摘されるシーンでは、岳人がこれまで抱えてきた痛みを鮮烈に表現する小林の涙に胸を打たれた。藤竹に導かれ、科学部に入部してからは一気にマグマが湧き出すように、岳人の眠っていた好奇心が溢れ出す様を小林はそのキラキラとした瞳に映していく。

『宙わたる教室』と同じチームが制作した『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）には、第1話に被告人の江沢卓郎役でゲスト出演。市長への傷害と詐欺未遂の罪に問われ、初公判で起訴事実を否認しつつも、弁護士には協力しないという不可解な態度を取っていた江沢。その後の調べで真実が明らかになり、執行猶予付きの判決を受けた江沢が亡き姉への思いと反省の弁を述べるシーンは、小林の泣きの演技とともに反響を呼んだ。

同作のチームが第1話のゲストに小林を抜擢したのは、彼ならきっと視聴者を一気に引き込む起爆剤になってくれると見込んでのことだろう。小林はいずれ別の形で昇華されるであろう怒りや苛立ちといった“変化の種”を序盤にばら撒いてくれる。だからこそ、その行く末を見守りたくなるし、美しい花を咲かせたときに大きな感動が胸に押し寄せるのだ。

虎太郎か、シマケンか？ 『風、薫る』りんをめぐる三角関係

『風、薫る』の虎太郎はまっすぐな青年だが、これまで小林が演じてきたキャラクター同様に決して言葉数が多いほうではない。りんに対する愛情も端から見れば丸わかりだが、これまで一度も口にすることはなかった。それは怖いからでも恥ずかしいからでもなく、小林が「虎太郎は、心から純粋な男の子で、自分より相手を優先する優しさを持っています」（※1）と語るように彼なりの思いやりなのだ。

母親がコレラに罹患し、不安でいっぱいだった虎太郎の手を、りんが感染への恐れから握れなかった時、りんが虎太郎への思いを絶ち、家族のために商家へ嫁ぐことを決めた時、元夫から娘を取り返すべく、故郷に戻ってきたりんから東京で頑張っていることを聞いた時。虎太郎はりんの気持ちを即座に察し、「好きだ」と言いたい気持ちを抑えて、彼女の背中を見送る。その健気なまでの葛藤が小林の繊細な演技で手に取るように分かるから、自然と「報われてほしい」「応援したい」という気持ちが湧き上がってくるのだろう。

力強くもあり、相手を気遣う優しさを持ち合わせている虎太郎の人柄は、大きな歩幅で後ろを気にしつつ、ゆっくりと先頭を切る歩き方にも現れている。『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』によると、小林は歩き方にもキャラクターが出てくると考え、撮影中は歩きながら役作りをしているという。

『宙わたる教室』の撮影前にも岳人の生活圏内である歌舞伎町に足を運び、その街で生きる人としての説得力を出すために人間観察を行ったそうだ。『下剋上球児』のオーディションに向けては、キャッチャーとしての風格を出すために体重を4キロ増量。加えて台本には書かれていないことも含め、役の0歳から現在まで生い立ちを頭の中でイメージする（※2）など、ハード面とソフト面両方からの役作りを小林は徹底して行っている。そんな役に対する真摯な向き合い方も、業界の内外問わず、多くの人を惹きつける所以なのではないだろうか。幅広い層が視聴する朝ドラへの出演を経て、さらなる飛躍を遂げていくに違いない。

6月19日に放送された第60回では、虎太郎が東京の製薬会社で社員として働いていることが明らかに。恋のライバルであるシマケンともついに対面を果たし、静かな火花を散らした後、りんに「俺、必ず出世するから」と宣言した。立派な王子様へと成長を遂げた虎太郎だが、果たしてりんと会えなかった時間を埋めることができるのだろうか。口には出さずとも、一途に育ててきたりんへの想いが届くことを願っている。

参照

※1 https://www.nhk.jp/g/pr/blog/vod-hutq72/

※2 https://realsound.jp/movie/2025/01/post-1911308.html

（苫 とり子）