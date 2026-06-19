「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人に刺さる『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「話が通じない人」には、どんな特徴がありますか？

――田丸さんの書き方講座は子ども向けから企業研修や、大人向けのものも開催されていますよね。さまざまな年代の方たちと多く接してきているかなと思います。これまでの経験から、「話が通じない人」にはどんな特徴があると思いますか？

「人の話を最後まで聞けない人」に要注意

田丸雅智氏（以下、田丸）：相手の話を最後まで聞く前に、自分の解釈を入れてしまう人は難しいところがあるのかなぁとは感じます。

こちらの話全体を受け止める前に、ある一つの言葉だけに引っかかって、そこから勝手に想像を膨らませてしまう。

そして、その自分の解釈が正しいと思い込んでしまう。

そうなると、話の趣旨とはまったく違う方向に進んでしまうので、会話が噛み合わなくなります。

――つまり、「最後まで聞けない人」は話が通じないことが多いということですか？

田丸：そうですね。

相手の話を最後まで聞けない。

途中で自分の解釈を挟みすぎる。しかも、それがすべてだと思い込んでしまう。

そういう人とは、話が通じにくいと思います。

あとは、間違ってしまったときに訂正できない人、修正できない人もそうですね。

間違いは誰でもありますが、気づいたときに自分の間違いやズレを認められないと、対話は難しくなると思います。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）