±ß²¼Íî¡¢°ì»þ161±ß81Á¬¡¡39Ç¯È¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¿å½à¤ËÇ÷¤ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û18Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç²¼Íî¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á161±ß81Á¬¤È2024Ç¯7·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯11¥«·î¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£1986Ç¯12·î°ÊÍè¡¢Ìó39Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤ËÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ß°Â¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬Í¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸¶Ìý¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤ä¡¢³°¹ñÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ¹´ü²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢FRB¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿Ï¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¤ò½¾Íè¤ÎÍø²¼¤²¤«¤éÍø¾å¤²Í½Â¬¤ËÅ¾´¹¡£ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬º£¸å¤âÂç¤¤¯½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ71Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á161±ß32¡Á42Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1452¡Á62¥É¥ë¡¢184±ß90Á¬¡Á185±ß¤Á¤ç¤¦¤É¡£