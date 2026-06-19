「I’m walking on eggshells」の意味は？直訳すればわかるかも！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳すると「卵の殻の上を歩く」となり、意味が通じませんね。

果たして、正解は？

正解は「細心の注意を払う」でした！

「I’m walking on eggshells」は「誰かを怒らせたり気分を害したりしないように、細心の注意を払う、慎重に行動する」という意味のフレーズ。

相手に失礼がないように、言葉や行動にかなり注意しているときに使える表現です。

普通の「気をつかう」よりも、相手の機嫌を損ねないようにビクビクしながら慎重にふるまうような、少しピリピリしたニュアンスがありますよ。

「Just be yourself, but also be polite and respectful. You'll have to walk on eggshells a bit.」

（自分らしくしていればいいよ、でも礼儀正しく敬意を表しながらね。少しだけ慎重に行動しないといけないね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。