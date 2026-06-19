球筋の打ち分けがカンタンになる⁉ショートウッドが超万能

『ニホンオープン』という、クラブを2本しか使わない大会に参加した経験がある今野一哉コーチ。パターのほかにもう1本選んだのは7Wだった。

その理由は「ティーショットでは距離を出せますし、なんといっても状況に応じて、さまざまな距離や球筋が打てる。アプローチもできます！」だそうだ。

この1本で回れるといってもいいほど万能なショートウッド。活用すればコース攻略の幅が広がり、スコアアップすることは間違いなしだ！

「ショートウッド」使いこなしレッスン！

「ショートウッドは“ いいとこどり” のクラブなのです！」

3 、5 W が苦手なら7 、9 W がオススメ！使い勝手のよさはショートウッドのほうが勝る！

左足前のボールを打つイメージがソールをうまく滑らせる

通常のボールの位置は左カカトの前よりボール１個ぶん内側だが、ソールを滑らせる感覚をつかむには左足前のボールを打つイメージが有効。実際に左足前のボールを打つ練習も効果的だ

ボールを真ん中に置くと、クラブが鋭角に入りやすくヘッドが抜けにくい

ヘッドをボールに届かせようとして上体が突っ込こまないように注意

ヘッドを緩やな角度で入れればソールの機能が生きる

左足の前にボールがあっても、手前からヘッドを入れてソールを滑らせるイメージで打つ

［７Ｗ・ＵＴ・３Ⅰ］ショートウッドは用途が広い

左：もっとも自由自在に使える

中央：出球が強くなりすぎるのが難点

右：ソールが超薄くて難しい

ロングアイアンは難しいクラブの代名詞。5W やUTは球が強くなりすぎて、距離のコントロールがしにくい。ショートウッドはいろいろな球筋を簡単に打ち分けることができる、もっとも引き出しの多いクラブ。

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。



レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／ 1982年生まれ、千葉県出身。蝶ネクタイをトレードマークに、さまざまなメディアで活躍。アマチュアレッスンにも精力的に取り組み、昨年は子ども向けのレッスンスクール「キッズゴルフクラブ」を江戸川区・平井駅の近くにオープン。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝木更津ゴルフクラブ