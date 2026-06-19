見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

【写真ついにシマケンと虎太郎が対面して…

第12週「旅立ちの日」の第60回が6月19日に放送され、主人公の１人、りんの幼なじみの虎太郎が久しぶりに登場しました。

虎太郎は、りんと同じ村の生まれで、元足軽だった竹内家の長男。りんとは幼いころから気を許せる仲ではあるが、育ちの格差を痛感しています。

虎太郎を演じる小林虎之介さんがコメントを発表しました。

根っからの純粋さと優しさ

――虎太郎はどのような人物だと思いますか？

虎太郎は根っからの純粋さと優しさがある人です。

足軽の家に生まれ百姓になり、幼いころから近くにいたりんを、笑顔がすてきだとかそんなささいなことで好きになっていったのだと思います。物語が進むにつれてりんとの身分の差を知り、距離感をものすごく悩みながら生きているのだろうと感じました。

りんが結婚を決めたときは相手がいい人であってくれればと、幸せを願っていたと思います。



（『風、薫る』／(c)NHK）

結婚がうまくいかずに環を連れて実家に戻ってきたとき虎太郎は平気な顔をしていましたけれど、自分がこの人と結婚して家庭を築いて３人でいたかった…と演じていて悲しい気持ちになったことを覚えています。

時代が目まぐるしく変わるなか、虎太郎自身も大人になる過程でいろんな迷いで苦しんでいたと想像します。

りんへの思いだけではなくて

――第12 週（60 回）では虎太郎が東京にやってきましたね。

ずっと栃木で働いていましたが、生活が苦しくなり家族を守るためにお金を稼がなきゃいけない。

暮らしを変えるため、そして自分のこれからの生き方も考えて東京に出てきて働いていた。

製薬会社の給仕から社員となったタイミングでりんに会いにきました。

りんのことは一途いちずに思い続けているので東京で困っていたら支えてあげたいという気持ちはもちろんあります。

ただ、それだけではなく、虎太郎自身もやりたいことや家族へのいろんな想いを抱えて東京にきて、必死に変わろうと頑張っている最中だと思います。

少しの嫉妬と引け目

――恋のライバル的なシマケンと会ってしまいましたが……

虎太郎は鈍感だと思うのでりんがシマケンに好意があるかは分からないですが、東京でしゃれたメガネをかけた文字の書ける賢そうな男がりんの近くにいるというだけで、少しの嫉妬と引け目も感じてしまった。

自分が劣っているように見えるのが嫌で「銀座の製薬会社で…」と気取って言ってはみたものの、分かりやすくライバル視をしてしまいましたね。

これからの虎太郎がどんな運命をたどることになるのか。

どうなるにしても視聴者の皆さんには「虎太郎がんばって！」とこの先も応援してもらえるように演じていきたいです。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。