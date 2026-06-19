＜速報＞久常涼が1アンダーの上位で折り返し 松山英樹は2オーバーで後半へ
＜全米オープン 初日◇18日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」の第1ラウンドが進行している。日本勢は5人が出場している。
【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き
大会初出場の久常涼はアウトの前半を2バーディ・1ボギーの1アンダーで折り返し。この時点で首位と1打差で後半に入った。 メジャー2勝目を狙う松山英樹は、アウトの9ホールを終えて2オーバーでハーフターン。佐藤大平は5ホールを終えてイーブンパーでプレー中。 午前組でプレーを終えた大西魁斗は「77」、大岩龍一は「78」と初日を終えている。 プレーを終えた選手ではサム・スティーブンス（米国）が「68」の2アンダーで首位。ローリー・マキロイ（北アイルランド）は「69」の1アンダーとなっている。キャリアグランドスラムが懸かる世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは「72」の2オーバーで初日を終えている。 初日は開始30分経った7時5分に霧のため中断し、2時間後の9時5分に再開した。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米オープン スコア速報
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