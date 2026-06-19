栃木県那須町がタブレット端末を使った「電子投票」の導入を検討していることが１７日、わかった。

早ければ、来年２月２５日に任期満了を迎える町議選で導入するという。背景には、３月２２日投開票の那須町長選で多数の疑問票が生じ、選挙結果に影響を与えていることなどがある。（脇上怜大）

栃木県選挙管理委員会によると、県内では電子投票が導入された事例はなく、実現すれば那須町が初めてとなる。

電子投票は、２００２年に施行された特例法で、地方選に限って実施できるようになった。開票時間の短縮や書き間違いによる疑問票を減らせるといったメリットがある。他方で、導入にかかる費用やシステムトラブルへの懸念、電子機器の操作に不慣れな高齢者らも多いことから、慎重な自治体が多い。

町幹部によると、那須町では昨年春頃から、開票事務に従事する職員の負担軽減などを理由に検討を開始した。

現職の平山幸宏町長や前町議の小山田典之氏ら３人が争った３月２２日投開票の那須町長選では、候補者の名字と名前が混在した票が多数投じられた。疑問票の取り扱いを巡って、落選した小山田氏陣営が異議申し立てを行い、町選管や県選管が全票を再点検する事態に発展した。

その後、県選管は平山氏の当選を無効とする裁決を出した。その際、県選管の金田尊男委員長は「有権者の意思を正しく判断し、開票事務を迅速化するためにデジタル技術を使った投票方式への移行は喫緊の課題だ」と述べ、電子投票を導入する必要性を訴えていた。

異議申し立て後、町選管では電子投票の導入に前向きな意見が多数出たといい、検討を加速させていた。これまでに、電子投票で実施された選挙やタブレット端末の操作について、調べてきたという。

電子投票の導入には、特例法に基づく条例の制定が必要なため、町は今後、議会への説明を行う予定だ。

電子投票を巡っては、大阪府四條畷市で２４年の市長選と市議補選で全国で８年ぶりに実施されたほか、複数の自治体が導入を表明している。