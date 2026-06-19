「全部観たよ! 最高だよ!」一気見したNetflixドラマの魅力を関根勤が熱弁 “推し”女優も明かす「うまくてかわいくて」
「『初恋のきた道』を観てるみたいになっちゃった」お笑いタレントの関根勤が、最近ドハマりしたロマンティック・コメディ作品を明かした――。
関根勤
○「“微表情”ってやつかな」「それがうまくてかわいくて」
13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』に出演した関根。最近のお気に入り作品を聞かれると、Netflixで配信中の韓国ドラマ『恋の通訳、できますか?』を挙げ、「コ・ユンジョンさんがものすごい上手」「キム・ソンホさんも素敵。あまりにも真面目な感じの人で」と俳優陣を大絶賛。特に、コ・ユンジョンの演技に魅了されたようで、「喜ぶ顔が大げさじゃなくて。あっ、喜んでるってのがわかる。“微表情”ってやつかな。わずかな表情。それがうまくてかわいくてね」と熱弁。同作を紹介された放送作家に「全部観たよ! 最高だよ!」と伝えると、過去の話題作としオススメされた『ムービング』も鑑賞中だといい、「推しですね」と笑みを浮かべた。
元々、ロマンス作品は、「好きじゃなかった」という関根だが、「キム・ソンホがね。あんまりにもナイスガイなんで。“お前、付き合えよ!”って応援しちゃう。いいヤツなんで、応援しちゃったんですよ(笑)」「彼女(コ・ユンジョン)もかわいくて。それで、彼女も彼女で悩んでて。もう、頑張れ! 頑張れ! って。『初恋のきた道』を観てるみたいになっちゃった」と同作にハマった理由を告白。「キム・ソンホっていう人は、実際もいい人なんですって。韓国の俳優さんは上手だわ〜」と感嘆しつつ、「競争が激しいみたいね」と話していた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。
関根勤
○「“微表情”ってやつかな」「それがうまくてかわいくて」
13日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』に出演した関根。最近のお気に入り作品を聞かれると、Netflixで配信中の韓国ドラマ『恋の通訳、できますか?』を挙げ、「コ・ユンジョンさんがものすごい上手」「キム・ソンホさんも素敵。あまりにも真面目な感じの人で」と俳優陣を大絶賛。特に、コ・ユンジョンの演技に魅了されたようで、「喜ぶ顔が大げさじゃなくて。あっ、喜んでるってのがわかる。“微表情”ってやつかな。わずかな表情。それがうまくてかわいくてね」と熱弁。同作を紹介された放送作家に「全部観たよ! 最高だよ!」と伝えると、過去の話題作としオススメされた『ムービング』も鑑賞中だといい、「推しですね」と笑みを浮かべた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。