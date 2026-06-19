【更年期の新常識】2人に1人の腸内に存在しない？女性ホルモンの代わりになる成分を作り出す「産生菌」の真実【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

２人に１人はエクオールをつくれない

腸内にエクオール産生菌が存在しない！

大豆製品を食べれば、必ず腸内でエクオールがつくられるのかというと、実際にはつくれない場合もあります。なぜなら、エクオールをつくり出すために欠かせない「エクオール産生菌」が腸内に存在しない人もいるからです。

実は、エクオールを腸内でつくれる人は日本人の約半数しかいません。中高年の女性でいうと、つくれる人は51.6％、つくれない人が48.4％。それでも大豆製品を食べる習慣がない欧米人と比べれば、日本人は比較的多くがエクオールを産生できるといえるでしょう。とはいえ、日本人でも若年層は少々異なります。若い女性では20～30％しかエクオールをつくれないというデータも。これは、食生活の変化で大豆製品をあまり食べなくなったことが原因ではないかとされています。

また、エクオールをつくれるかつくれないかは、更年期の不調とも深く関わっています。それを示すものとして、尿中のエクオール量と更年期症状の関連性を調べた研究があります。24時間の畜尿※を行い、尿中のエクオール量を測定。さらに更年期症状についてアンケートで聞き、症状をスコア化しました。すると、尿中のエクオールが多い（エクオールを多くつくれる）人のほうが、更年期症状が軽いという結果が得られたのです。この結果は、同時にエクオールが更年期症状をやわらげる効果がある可能性を示しています。

※24時間分の尿をすべて専用の容器に溜める検査方法

半数の人は腸内でエクオールをつくれない

エクオールを多くつくれる人ほど更年期症状が軽い

下記の調査を行った結果、更年期症状の軽い人に比べて重い人の方が尿中のエクオール量が明らかに少

ないことがわかりました。 対象：更年期の女性46人

方法：対象者の更年期指数をスコア化し、症状が軽い群、重い群に分け、24時間尿中のエクオール量を比較 出典：日本更年期医学会雑誌15:28-37, 2007

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。