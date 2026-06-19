【No.1】生姜香る甘辛タレが絶品！「甘辛牛肉のせ素麺」







【材料】（2人分）



牛肉(細切れ) 200g

ショウガ(せん切り) 1/2片分

<調味料>

酒 大さじ 3

砂糖 大さじ 1

みりん 大さじ 1.5

しょうゆ 大さじ 2

ゴマ油 小さじ 1

素麺 2人分

<つゆ>

だし汁 200~250ml

麺つゆ(3倍濃縮) 50ml

すり白ゴマ 適量



【下準備】



1、牛肉はザク切りにする。







2、＜つゆ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、フライパンを強火にかけてゴマ油を熱し、牛肉の色が変わるまで炒める。ショウガを加えて炒め合わせ、＜調味料＞の材料を加える。煮たったら少し火を弱め、汁気がほとんどなくなるまで煮詰める。







2、素麺は袋の指示通りにゆで、流水で粗熱を取り、氷水に放ってしっかり水気をきる。







3、器に素麺を盛り、(1)をのせてすり白ゴマを振る。別の器に＜つゆ＞を入れて添え、つけながら召し上がれ！







ショウガ香る！麺つゆを使った時短レシピ 甘辛牛肉のせ素麺【材料】（2人分）牛肉(細切れ) 200gショウガ(せん切り) 1/2片分<調味料>酒 大さじ 3砂糖 大さじ 1みりん 大さじ 1.5しょうゆ 大さじ 2ゴマ油 小さじ 1素麺 2人分<つゆ>だし汁 200~250ml麺つゆ(3倍濃縮) 50mlすり白ゴマ 適量【下準備】1、牛肉はザク切りにする。2、＜つゆ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、フライパンを強火にかけてゴマ油を熱し、牛肉の色が変わるまで炒める。ショウガを加えて炒め合わせ、＜調味料＞の材料を加える。煮たったら少し火を弱め、汁気がほとんどなくなるまで煮詰める。2、素麺は袋の指示通りにゆで、流水で粗熱を取り、氷水に放ってしっかり水気をきる。3、器に素麺を盛り、(1)をのせてすり白ゴマを振る。別の器に＜つゆ＞を入れて添え、つけながら召し上がれ！

【No.2】温泉卵をからめて食べる！「ナスのジャージャー素麺」







【材料】（4人分）



素麺 4束

豚ひき肉 180~200g

ナス 2本

玉ネギ 1/2個

ニンニク(みじん切り) 1片分

ショウガ(みじん切り) 1片分

小麦粉 大さじ 1.5

<スープ>

赤ワイン 50ml

水煮トマト(缶) 1缶

固形スープの素 2個

ローリエ 2枚

塩コショウ 少々

ゴマ油 大さじ 2

赤みそ 大さじ 2

温泉卵 4個

サラダ油 大さじ 1



【下準備】



1、ナスは1cm角に切り、水にさらしてアクを抜く。







2、玉ネギはみじん切りにする。



【作り方】



1、大きめの鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、素麺を加え、指定のゆで時間より3秒くらい長めにゆでてザルに上げ、流水をかけながらぬめりを洗い流し、しっかり水気をきって器に盛る。







2、鍋にサラダ油、ニンニク、ショウガを入れて中火にかけ、香りがたってきたら玉ネギ、水気をきったナスを加え炒める。玉ネギが透き通ったら豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒める。







3、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒める。＜スープ＞の材料を加え、弱火で15分程煮る。汁気がほとんどなくなったら、塩コショウで味を調え、火を止める。







4、別の鍋にゴマ油と赤みそを入れてよく混ぜ合わせ、弱めの中火にかける。香りがたってきたら(3)を加えて混ぜ合わせ、混ざったら(1)の素麺にかけ、温泉卵をのせる。







ナスのジャージャー素麺【材料】（4人分）素麺 4束豚ひき肉 180~200gナス 2本玉ネギ 1/2個ニンニク(みじん切り) 1片分ショウガ(みじん切り) 1片分小麦粉 大さじ 1.5<スープ>赤ワイン 50ml水煮トマト(缶) 1缶固形スープの素 2個ローリエ 2枚塩コショウ 少々ゴマ油 大さじ 2赤みそ 大さじ 2温泉卵 4個サラダ油 大さじ 1【下準備】1、ナスは1cm角に切り、水にさらしてアクを抜く。2、玉ネギはみじん切りにする。【作り方】1、大きめの鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、素麺を加え、指定のゆで時間より3秒くらい長めにゆでてザルに上げ、流水をかけながらぬめりを洗い流し、しっかり水気をきって器に盛る。2、鍋にサラダ油、ニンニク、ショウガを入れて中火にかけ、香りがたってきたら玉ネギ、水気をきったナスを加え炒める。玉ネギが透き通ったら豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒める。3、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒める。＜スープ＞の材料を加え、弱火で15分程煮る。汁気がほとんどなくなったら、塩コショウで味を調え、火を止める。4、別の鍋にゴマ油と赤みそを入れてよく混ぜ合わせ、弱めの中火にかける。香りがたってきたら(3)を加えて混ぜ合わせ、混ざったら(1)の素麺にかけ、温泉卵をのせる。

【No.3】混ぜるだけでおしゃれ！タコとトマトの「サルサ素麺」







【材料】（2人分）



素麺 3~4束

トマト 1個

紫玉ネギ 1/2個

ゆでタコ足 1本

<サルサソース>

オリーブ油 大さじ 2

レモン汁 小さじ 1

タバスコ 少々

塩 小さじ 1/4~1/3

コショウ 少々

粗びき黒コショウ 適量



【下準備】



1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。



2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。







3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。



【作り方】



1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。







2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。



あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。







サルサ素麺【材料】（2人分）素麺 3~4束トマト 1個紫玉ネギ 1/2個ゆでタコ足 1本<サルサソース>オリーブ油 大さじ 2レモン汁 小さじ 1タバスコ 少々塩 小さじ 1/4~1/3コショウ 少々粗びき黒コショウ 適量【下準備】1、素麺は袋の表示通りにゆで、流水でもみ洗いしてザルに上げて水気をきる。2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が破れたらすぐに冷水に取り、皮をむく。横半分に切って種を取り除き、粗く刻む。3、紫玉ネギは縦薄切りにして水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかりと水気をきる。ゆでタコ足は、薄切りにする。【作り方】1、ボウルに＜サルサソース＞の材料を混ぜ合わせる。ゆでタコ足、トマト、紫玉ネギを加えて和え、冷蔵庫で食べる直前まで冷やす。2、(1)のボウルに素麺を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。あれば分量外のセルフィーユをのせて下さい。

梅雨から夏にかけて大活躍のそうめんですが、「いつも同じ食べ方に飽きてきた…」という方も多いのでは？今回は甘辛・エスニック・韓国風・チヂミなど、バリエーション豊富なそうめんアレンジレシピを8つ厳選してご紹介！どれもE・レシピで人気の絶品レシピです。ぜひお気に入りを見つけてみてください。■TOP3！今すぐ試したいそうめんアレンジめんつゆベースの甘辛タレで炒めた牛肉をそうめんにのせるだけで完成する、ボリューム満点の一品です！生姜の香りが食欲をそそり、たった15分で作れるのも魅力。スタミナをつけたい梅雨〜夏にかけて大活躍のレシピです♪赤みそと甜麺醤のコクが効いたジャージャーソースにナスを加えた、食べごたえある一品。温泉卵をくずしながら絡めるとまろやかさがアップしてやみつきになりますよ♪冷蔵庫にあるナスで気軽に作れるのも嬉しいポイントです。トマト・紫玉ネギ・タコをオリーブ油とレモン汁で和えたサルサソースをそうめんに絡めた、見た目も鮮やかな変化球レシピです。タバスコのピリッとした辛みが爽やかなアクセントになり、暑い日にもスルスルと食べられますよ♪よく冷やしてから食べるとさらにおいしさアップです！■まだまだある！絶品そうめんアレンジ5選■あなたのお気に入りを見つけよう！そうめんアレンジ8選まとめ今回ご紹介した8つのアレンジはどれも、いつものそうめんをぐっと特別においしくしてくれる絶品レシピです。食べごたえが欲しいときは甘辛牛肉のせやジャージャー、おしゃれに食べたいときはサルサ素麺や豆乳みそ、気分転換したいときはビビンバ素麺やチヂミと、その日の気分に合わせて選んでみてください。そうめんの無限アレンジでこの夏を乗り切りましょう！