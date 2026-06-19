【カルディ最新セール】アトレ目黒やルミネ横浜など大量追加！コーヒー特価＆商品10％オフ、6月19日以降スタートの実施店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年6月18日時点で発表されている、6月19日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

そよら湘南茅ヶ崎、ペリエ西船橋でも

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【6月19日から23日】

・ビーンズ武蔵中原店（神奈川県）

・浦添パルコシティ店（沖縄県）

・そよら湘南茅ヶ崎店（神奈川県）

・守谷店（茨城県）

・関マーゴ店（岐阜県）

・イオンモール熊本店（熊本県）

・イーアス高尾店（東京都）

・ペリエ西船橋店（千葉県）

【6月22日から26日】

・天神地下街店（福岡県）

【6月23日から27日】

・マイング博多店（福岡県）

【6月24日から28日】

・エキア志木店（埼玉県）

・ゆめタウン福山店（広島県）

【6月25日から29日】

・アトレ目黒店（東京都）

・ココネリ練馬北口店（東京都）

・ルミネ横浜店（神奈川県）

・エアポートウォーク名古屋店（愛知県）

・池袋ショッピングパーク店（東京都）

・nonowa国立店（東京都）

今週は、関東エリアを中心に、全国各地で実施店舗がたくさん追加されます。

住まいの近隣店舗でオトクに買い物ができるチャンスかも......？

（東京バーゲンマニア編集部）