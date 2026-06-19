【カルディ最新セール】アトレ目黒やルミネ横浜など大量追加！コーヒー特価＆商品10％オフ、6月19日以降スタートの実施店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年6月18日時点で発表されている、6月19日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
そよら湘南茅ヶ崎、ペリエ西船橋でも
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【6月19日から23日】
・ビーンズ武蔵中原店（神奈川県）
・浦添パルコシティ店（沖縄県）
・そよら湘南茅ヶ崎店（神奈川県）
・守谷店（茨城県）
・関マーゴ店（岐阜県）
・イオンモール熊本店（熊本県）
・イーアス高尾店（東京都）
・ペリエ西船橋店（千葉県）
【6月22日から26日】
・天神地下街店（福岡県）
【6月23日から27日】
・マイング博多店（福岡県）
【6月24日から28日】
・エキア志木店（埼玉県）
・ゆめタウン福山店（広島県）
【6月25日から29日】
・アトレ目黒店（東京都）
・ココネリ練馬北口店（東京都）
・ルミネ横浜店（神奈川県）
・エアポートウォーク名古屋店（愛知県）
・池袋ショッピングパーク店（東京都）
・nonowa国立店（東京都）
今週は、関東エリアを中心に、全国各地で実施店舗がたくさん追加されます。
住まいの近隣店舗でオトクに買い物ができるチャンスかも......？
（東京バーゲンマニア編集部）