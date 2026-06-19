― ダウは72ドル高と反発、半導体株が上昇、インテル とアップル が半導体の設計、生産で協力すると伝わる ―

ＮＹダウ 　　　51564.70 ( +72.15 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7500.58 ( +80.48 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26517.93 ( +496.27 )
米10年債利回り　　4.456 ( -0.032 )

ＮＹ(WTI)原油 　　76.60 ( -0.19 )
ＮＹ金 　　　　　4245.9 ( -135.5 )
ＶＩＸ指数　　　　16.40 ( -2.04 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　72070 ( +830 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　72135 ( +895 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース