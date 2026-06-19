米国市場データ ＮＹダウは72ドル高と反発 （6月18日）
― ダウは72ドル高と反発、半導体株が上昇、インテル とアップル が半導体の設計、生産で協力すると伝わる ―
ＮＹダウ 51564.70 ( +72.15 )
Ｓ＆Ｐ500 7500.58 ( +80.48 )
ＮＡＳＤＡＱ 26517.93 ( +496.27 )
米10年債利回り 4.456 ( -0.032 )
ＮＹ(WTI)原油 76.60 ( -0.19 )
ＮＹ金 4245.9 ( -135.5 )
ＶＩＸ指数 16.40 ( -2.04 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 72070 ( +830 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 72135 ( +895 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51564.70 ( +72.15 )
Ｓ＆Ｐ500 7500.58 ( +80.48 )
ＮＡＳＤＡＱ 26517.93 ( +496.27 )
米10年債利回り 4.456 ( -0.032 )
ＮＹ(WTI)原油 76.60 ( -0.19 )
ＮＹ金 4245.9 ( -135.5 )
ＶＩＸ指数 16.40 ( -2.04 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 72070 ( +830 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 72135 ( +895 )
※( )は大阪取引所終値比
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