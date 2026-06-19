映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」ではジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ・ザ・ハットの声優を担当、「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」ではブルース・スプリングスティーンを演じた俳優ジェレミー・アレン・ホワイト（35）が、子どもに対するソーシャル・ネットワーク規制を「素晴らしい」決断だと称賛している。元妻との間に7歳と5歳の娘を持つジェレミーは、16歳未満のSNS利用を禁止する英国政府の先日の発表を歓迎した。



【写真】“ご本人”ブルース・スプリングスティーンに肩を抱かれてちょっと緊張気味のジェレミー・アレン・ホワイト

ジェレミーは「バラエティ」にSNSについて「あれは信じられないほどに中毒性がある」と話した。「修正が必要だと思う。なくなることはないだろうが、どこかで境界線やガイドラインを設ける必要はあると思う。そして、もう少しアナログな生き方に戻っていくことを願うね」と自身の思いも示した。



娘たちには専用のスマートフォンやタブレットを持たせていないというジェレミーだが、母親のデバイスを「いじっている」ことはあると明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）