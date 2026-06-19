大谷翔平（31=ドジャース）の中指には明らかに血がにじんでいた。

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今季12試合目の先発だった日本時間18日の対レイズ戦は6回を投げ、7安打4失点で7勝目（2敗）。試合中には右手中指の血を、ユニホームのズボンでふくシーンも見られた。

「必ずしも常に万全の状態で100％投げられるわけではないので。その中で試合を取れたのは大きかった」とは試合後の本人だ。

血染めの中指について、日米のメディアは「マメが潰れたもの」と報じているものの、

「あれはマメじゃありません」と、大谷の古巣日本ハムOBがこう続ける。

「大谷はボールをリリースする際、右手親指の爪が中指を引っかいてしまうのです。人によっては人差し指を引っかくケースもあり、そのときに皮膚を傷付け、出血してしまう。いわば投手の職業病のようなもの。日本ハムにいたときから、同様のケースが何度もあったと聞きました」

このOBによれば「本当に指先のマメが潰れたら、とてもじゃないが痛くて投げられない」そうだ。

ただ、大谷はマメが出来やすいことは事実のようだ。

「投手はボールをリリースする際、指先に大きな力がかかる。それを受け止めてくれるのが爪なのですが、大谷はフツーの人と比べて、爪の長さが短い。そのため指先にかかる負担が大きくなるのです。もちろん、体質の問題もあるのでしょうけど、マメが出来やすいのは爪の問題が大きいように思う。大谷の指先を見た人に聞いたのですが、中指の先端に2つ、人差し指に1つ、合わせてマメが3つあったこともあるそうです」（同）

打って投げて、メジャーでもトップクラスのパフォーマンスを発揮している大谷にも“弱点”があったということか。