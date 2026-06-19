オランダ戦後のスタンドでのゴミ拾いが話題に

日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦となったオランダ戦の試合後、日本代表のユニフォームを身にまとった大柄な男が、青いゴミ袋を手にして日本のサポーターとともに清掃活動を行っていたことが話題になった。

アメリカンフットボール選手のジェイミス・ウィンストン。常に情熱的な振る舞いで注目を集めるスター選手は、異国の地で自らゴミ拾いの輪に加わった理由を明かし、大きな反響を呼んでいる。

ウィンストンはオランダ戦後、日本のファンが青いゴミ袋を手にして自発的に行っていた清掃活動に、日本代表の背番号「4」のユニフォームを着用して登場。自ら青いゴミ袋を広げて持ち、日本の国旗を羽織った車椅子の日本人サポーターらが集めたゴミを入れるのを丁寧にサポートしていた。

これについて、NFL公式が公開した動画の中でウィンストンは、スポーツイベント終了後にゴミ拾いを行う日本のサポーターの姿について言及。そこで強調したのは、その行動の背景にある「規律」と「他者への敬意」だ。

「彼ら（日本のサポーター）が世界に見せている姿勢には、純粋に敬意を表するよ」と語るウィンストン。単に会場を綺麗にするという行為を超え、自分たちの場所、そして共に時間を共有した空間に対して礼儀を尽くすその姿勢こそが、コミュニティのリーダーやアスリートが「学ぶべき姿」であると説いた。

この動画は瞬く間にSNSで拡散され、日本からも「アメリカの友人よ、ありがとう！ 東京より愛を込めて！」「我々も同じことをする必要がある。日本人を尊重しよう」「日本のファンはいつも最も礼儀正しい」「興味深いね」といった感謝の声が届くなど、国境を越えた温かい交流が生まれている。

また、リプライ（返信）では彼が日本代表のユニフォームを着ていたことも、改めて注目を集めた。ファンからは「彼は日本とアメリカを心でつなぐ素晴らしい男だ」という声が上がっており、ウィンストン自身もまた、文化の違いを超えてリスペクトを体現する“真のリーダー”として広く認知されたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）