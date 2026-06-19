◆米大リーグ レッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手は左翼線二塁打で３戦目で聖地・初安打をマークするなど、４打数１安打１得点２三振で、打率は２割３分を維持した。岡本は１―０で迎えた２回１死の第１打席で、相手先発の右腕グレイのスイーパーを捉え、二塁を陥れると、続くバレンズエラの右前打で三進、ヒメネスの左犠飛で２点目のホームに生還した。日本人５人目の左翼グリーンモンスター越え弾は、お預けとなったが、初見参のフェンウェイパークで、守備でも好プレーを連発。開幕カード（３月２７〜２９日アスレチックス）以来今季２度目のスイープに貢献した。

伝統球場のジンクスを一蹴した。同カード第２戦の試合後「古い球場であんまり…」と苦笑いした岡本。５月に初見参した敵地ヤンキースタジアムで１６打数１安打。フェンウェイ・パークの２試合は６打数無安打３三振とフラストレーションが溜まっていたのだ。

伝え聞いたシュナイダー監督は「彼はトロントみたいな最新鋭の球場が好きなんだ」とジョークを飛ばした後「（ヒットまで）もうあと一歩のところの状態。グレイは変化球がいいので、仕留められるボールをしっかり選ぶことが大事。理想は”モンスター”を１、２箇所ヘコませて欲しいし、もしかしたら、越えるかもしれない。きょうか明日には、ジンクスを破って欲しいね。ケサディーヤを食べてもらおう」と岡本の好物ケサディーヤを要望していた矢先だった。第１打席でスイーパーを左翼線に引っ張り、見事に期待に応えた。

試合は８回に２本のソロで同点とされたが、９回に抑えチャップマンを攻略して虎の子の１点を叩き出し、最後は岡本が三飛をガッチリつかんで今季２度目のスイープを達成した。現存する最古のメジャー球場で攻守に活躍した岡本は「久々にスイープできたので、すごく良かったです。昨日、おとといとフォアボールはありましたけど、ヒットが出ていなかったので、ひとまず良かったと思います」と笑顔をみせた。

「マネーボール」、「フィールド・オブ・ドリームス」とお気に入りの映画でみていた球場のホットコーナーを守り、「映画を見ていてもよく出てきますし、すごく歴史があって、他の球場と違う良さがあって、いいなと思います」と当地の雰囲気を堪能した。

対レ軍戦のスイープは２０２３年９月以来。伝統の敵地では直近２０試合で１５勝となった。きょう１９日（日本時間２０日）からはカブスとの敵地３連戦。伝統球場ツアーは、２番目に古いリグレーフィールドに舞台を移す。「それが１年目の楽しみでもあると思いますし、試合に入ればしっかり打てるように準備していきたいと思います」と表情を引き締めた。蔦の絡まるフェンスを越える１６号に期待が掛かる