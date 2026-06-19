4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」が開幕した。日本の初戦の相手は、FIFAランキング8位の強豪・オランダ。激闘の末に2対2の劇的なドローに持ち込み、貴重な勝ち点1を獲得した。

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この一戦について、サッカーの有識者たちが『ABEMA Prime』で振り返った。

■オランダ戦の評価

オランダ戦について、元日本代表のDF・森脇良太氏は「勝利に値する引き分けだった。始まる前はプレッシングをかけていく戦術を取ると思ったが、ワールドカップ初戦で、相手が強豪国のオランダということもあり、自陣にブロックを作る展開になってしまった。見ていて、自分たちの意図とは違うことが起こったのかと思ったが、そこからの修正は見事だった」。

サッカークラブ「シュワーボ東京」監督兼代表で、YouTuberのレオザフットボール氏は、「今回の試合は森保ジャパン立ち上げ以来、ベストゲームだと思う。オランダにボールを持たれる状況の中でのプランの組み方だった。慌てずにしっかり準備してきたものの中での最適解を選び、一番強い国を相手に勝ち点1を取ったのはすごく大きい」と大絶賛した。

現地で取材するスポーツライターのミムラユウスケ氏は、「日本人として誇らしかった。日本が2対2に追いついた時、日本のサポーターが喜ぶのはわかるが、僕の視界から入ったところでは、外国の方々が立ち上がってガッツポーズをしていた。僕の前の席に座っていたFIFAランキング2位のスペインのラジオ記者は、立ち上がって拍手していた。その方が『日本すごいよ』って言葉をかけてくれて、日本人として誇らしかった」と現地の熱狂を明かした。

ワールドカップを現地取材しているスポーツライターで、先月末に著書『逆転監督 森保一』を出版したばかりの木崎伸也氏は、「前半は何も起こらない塩試合だと思った。森保監督は、サンフレッチェ広島でも塩試合に持っていくのが多かった印象があって、いかに勝つためにやっているのかが見えた試合だ。もちろん2失点してるから守備が機能したとは言えないが、普通の感覚ではやらないようなことをやってくると改めて思った」との見方を示した。

■日本代表の戦力強化

日本代表の戦力強化について、レオザフットボール氏は「個人解決力という言葉が一番妥当だと思っている」と語る。「1対1の局面において、攻撃側ならシュートチャンスを作り出し、守備側なら的確に対応する能力」であり、現在の日本はこの個の力が大きく底上げされているという。

また、「コーチ陣が昔よりも充実している。かつて、森保監督に対する選手内の不満として『何をしてほしいかわからない』があった。それがだいぶなくなって、今回も戦術的に注目されているのは、森保監督のマネジメント、日本代表の選手の質が進化した部分があり、その2つが結果と現象に現れたと考えている」との見方を示した。

森脇氏は「日本代表は海外のトップリーグ、トップチームで活躍している選手たちがほとんどだ。日常からトップレベルの選手たちと競い合って、ポジション争いに勝ち、レギュラーとして試合に出て、世界で戦っている。そういう自信が今の選手たちには間違いなくある」。

そして、「基準を高く上げることで、『どうやったら到達するのか』という考えになっていく。そういった意味で選手たちは優勝を公言して、『もう目指すところはベスト8じゃない』ところを見ているんじゃないか」と語った。

（『ABEMA Prime』より）