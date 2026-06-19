笠原将弘さんに聞く「料理上手への道」！あの“料理のほそ道”から「無限こんにゃく」と「昭和のナポリタン」を伝授

東京・恵比寿にある日本料理店『賛否両論』の店主で、人気料理人の笠原将弘さん。運営するYoutubeチャンネル「笠原将弘の料理のほそ道」の登録者数は133万人（2026年6月時点）。その人気レシピをまとめた『笠原将弘 料理のほそ道レシピブック』（扶桑社）から、ファンから寄せられた料理にまつわるQ＆Aと2つのレシピを一部抜粋・再編集して紹介します。

教えて！笠原さん なんでもQ&A【料理編】

「料理のほそ道」ファンから質問を募集！10〜70代の幅広い年代の方から寄せられた、料理や仕事、プライベートにまつわることまでお答えします。

【Q1】「料理のほそ道」のおかげで料理をするようになり、家では「パパの料理おいしい」と言われるようになりました。



しかし、先日5歳の長女が「パパの料理は笠原さんの料理だよね？」と…。次のステップに進みたいのですがどうすれば自分で創作料理をつくったり、調味料の組み合わせを考えられますか？（清瀬のばっささん・30代）

【A】基礎があっての応用や創作。まずは徹底的に基礎を磨くことです。調理の基本がしっかりわかっていれば「この食材をこれに替えてみてもいいな」とか、日本料理では使わない食材でも「あの野菜に似ているから、こんな調理法が合うんじゃないか？」とか思いつくようになりますよ。

【Q2】食費に使えるお金が500円しかなかったらどんな食材を買いますか？（さゆさん・40代）

【A】冬なら大根。価格も高くないし、生でも煮ても食べられる。健康にもいいしね。旬の安くて大きい野菜を買って、いろんな調理法で食べるのがいいんじゃないでしょうか。

【Q3】5番だし（※以下参照）を毎日つくっています。だしをとったあとの昆布やカツオ節が、メインになる料理はありますか？（グリ原ぐっこさん・50代）

【A】昆布だったら、煮てやわらかくなってるから昆布巻きとか。天ぷらにしてもおいしい。カツオ節は、要は薄く削られたカツオだから具材として考えて炒め物や焼きそば、チャーハンに入れるのもおすすめです

【5番だしの材料とつくり方】

1 鍋に水1Lと昆布10gを入れて2時間ほどおく。

2 カツオ節20gを加えて中火にかけ、沸騰したら弱火にして5分ほど煮る。

3 ザルにペーパータオルなどを敷いて2を注ぎ入れ、タオルの端をしっかりと絞って濾す。

教えて！笠原さん なんでもQ&A【道具編】

【Q4】味つけの際、甘味は「砂糖」と「みりん」どちらでたすか迷うときがあります。使い分け方はありますか？（超晴れ男さん・50代）

【A】みりんは、食材を「締める」力があるから、肉をとろとろにやわらかく煮たいなら砂糖、煮魚を煮くずれさせたくないならみりんが理論上はいい。でも、言い出すときりがないから、早く味をなじませたいなら、砂糖と違って溶かす必要がないみりんとか、シンプルに選んでもいいんじゃないでしょうか。

【Q5】笠原さん宅の冷蔵庫に必ず入っているものはなんですか？（はなこさん・50代）

【A】卵。何にでも使えるから。あとは、梅干し。個人的に好きだから。

【Q6】私の妻は好き嫌いが多いです。苦手なものを食べやすくする工夫はありますか？（つーちゃんぱぱさん・30代）

【A】細かく切ってカレーに入れたりするのは定番ですよね。さらに細かくしてポタージュスープやすり流しにするのもいいと思う。

【Q7】まな板などをふいておられるふきんはどういったものでしょうか？（なおさん・20代）

【A】業務用の安い綿のふきんです。しょっちゅう使うから汚れたらすぐ替えています。

【Q8】盛りつけと器選びのセンスがなく、悩みのたねです…（@south3362さん・50代）

【A】器は好みの世界だから、もう自分の好きなの買えばいいと思うんだよね。盛りつけに関しては、お皿に対していっぱい入れすぎず余白があった方がかっこよく見えます。おかず7：余白3ぐらいのイメージ。



あとは日本料理の考え方だと、奥を高く、手前を低く盛りつけるのが基本ですね。器の色みや形は、のせる料理とは対極にした方が映えます。マグロの刺身だったら、赤い皿ではなく白い皿の方がきれいに見える。豆腐は丸い皿、丸く切ったおでの大根は四角い皿とかね。

【Q9】包丁など、お気に入りの調理器具を長く使うために、笠原さん流のお手入れ方法はありますか？（まなみさん・30代）

【A】月並みだけど、大切に扱うこと。使ったら、手入れをして水気をふいて…と当たり前のことを続けてください。包丁は、研ぎすぎるとどんどん刃が減るので週1回にしています。いちばん長く使っている包丁は、修業を始めてすぐ買ったものだから、もう35年選手に。

無限こんにゃく

昔からある常備菜だけど、一度食べたら確実に箸が止まらなくなるのでこの料理名に。こんにゃくをボロボロにたたく工程は、ストレス解消にも◎

【笠原流成功の3か条】

（1）10分くらい下ゆでしてブリンブリンの食感に

まずは下ゆでして臭みを取り、こんにゃくの食感を引き出す。長くゆでればゆでるほど弾力が出るが、ゆですぎてもかたくなる心配はない。

（2）ズタボロになるまでたたいて味しみよく

こんにゃくは味がしみにくいので、炒める前に思いっきりたたく。手で簡単にちぎれるくらいのボロボロ状態がベスト。たたいた断面から味がしみ込む。

（3）チリチリしてくるまで炒めてから調味料を加える

ふちに少し焼き色がつき、水分が飛んでチリチリしてくるまで炒めると、お肉のような食感に。ここまで炒めたら、調味料を加えてよく味をからめる。

【材料（2〜3人分）】

こんにゃく…2枚

（A）

サラダ油、ゴマ油…各大さじ1

（B）

酒、しょうゆ…各大さじ4

砂糖…大さじ2

赤唐辛子（種を除く）…2本

カツオ節…5g

いりゴマ（白）…適量

【つくり方】

1 鍋に湯を沸かしてこんにゃくを10分ほどゆで、ザルに上げて水気をきる。

2 まな板にのせてふきんをかぶせ、めん棒などでたたいて水分を出し、ボロボロにしてからひと口大に手でちぎる

3 フライパンにAを中火で熱し、2をチリチリになるまで4分ほど炒める。Bと赤唐辛子を加え、汁気がほぼなくなるまで弱火で煮る。

4 カツオ節、ゴマをふり、火を止めて混ぜ合わせる。

昭和のナポリタン

近所のお店でよく注文した笠原少年思い出の味。アルデンテじゃなく、ふにゃっとしてる方が昭和の喫茶店感が出る。

【材料（2人分）】

スパゲッティ…200g

ウインナソーセージ･･･4本

玉ねぎ…1/2個

セロリ…50g

マッシュルーム…4個

ピーマン…1個

塩、サラダ油、コショウ…各適量

バター…15g

（A）

酒…大さじ2

塩…ふたつまみ

コショウ…少し

（B）

トマトケチャップ…大さじ4

ウスターソース…小さじ1

しょうゆ…小さじ1/2

粉チーズ、タバスコ(各好みで)…各適量

【つくり方】

1 玉ねぎ、セロリ、マッシュルームは薄切りに、ピーマンはヘタと種を除いて横に細切りにする。ソーセージは斜め薄切りにする。

2 鍋に湯を沸かして約1%の塩を加え、スパゲッティを袋の表示時間より1分長くゆでる。ザルに上げて水で洗い、水気をきってサラダ油をからめる。

3 フライパンにバターを中火で溶かし、ピーマン以外の1を入れて炒める。玉ねぎがしんなりしたらAを加え、さっと炒め合わせる。

4 2を加え、塩、コショウ各少しをふって1のピーマンを加え、中火でさっと炒め合わせる。

5 混ぜ合わせたBを加えて炒め合わせ、ソースに火を入れる。味見をして好みでケチャップ(分量外)をたす。

6 器に盛り、粉チーズ、タバスコを添える。

笠原将弘

東京・恵比寿にある日本料理店『賛否両論』店主。『笠原将弘の副菜の極み158』『笠原将弘の献立の極み70』（ともに扶桑社刊）など著書多数。朝の情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のESSE 連動コーナー「笠原将弘のおかず道場」に出演中