女優の釈由美子（48）が19日までに自身のインスタグラムを更新。バスタオル1枚の“温泉入浴”3ショットなどを公開した。

「おはようございます 今朝は5時起きで地方ロケのためいま新幹線で移動中です 地方ロケといえば こないだ長野、新潟ロケした番組が情報解禁されましたので告知させていただきます」と、20日放送のテレビ東京の人気番組「温泉タオル集め旅」出演を告知。

お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子、「たんぽぽ」川村エミコとともに温泉に入っている写真をアップ。

「温泉大好きな私も初参戦させていただきました ぜひぜひご覧ください 今週土曜日オンエアです！」とアピールした。

そして、続く投稿では、ワンピース姿の写真をアップし「『温泉タオル集め旅』の衣装です ワンピース UNITED TOKYO @united_tokyo ピアス La Chiave @la_chiave_jewelry」と紹介した。

釈は2015年10月に実業家の男性と結婚。自身の38歳の誕生日となる翌16年6月12日に長男が誕生した。