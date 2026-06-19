防犯カメラも「カモフラ」の時代へ　サンコーが迷彩柄の『トレイル防犯カメラ』を発売

サンコーは、配線工事や電源確保が不要な防犯カメラ『置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」』を6月16日に発売した。

【画像あり】工事不要で乾電池で動かせる 商品スペック一覧

本製品は電源のない庭先や駐車場でも設置でき、単三乾電池8本で最大6カ月の長期稼働が可能な屋外用防犯カメラだ。サイズは幅103×奥行75×高さ135（mm）で、重量は約300g。最大128GBまでのSD/SDHCメモリーカードに対応する。

3つの人感センサーを搭載し、センターゾーンで60°、両サイドのセンサーで各30°、合計120°の広範囲をカバーする。動体を検知すると自動で撮影を開始し、5～180秒の設定時間で自動停止する。

動画は最大1296P（1728×1296、30fps）の解像度で録画でき、静止画は最大24M（6544×3680）まで対応する。40個の940nm不可視赤外線LEDを搭載しており、最大15mの範囲で暗闇でも記録が可能だ。

設置は付属のストラップで木やポールに巻き付ける方法と、付属のスタンドで壁に固定する方法に対応している。IP66の防塵防水性能を備え、ほこりや水がかかる環境でも動作する。迷彩柄のデザインにより周囲に溶け込みやすく、自宅の防犯対策のほか、農作物の盗難対策や害獣対策、資材置き場の監視など幅広い用途で利用できる。

サンコー公式オンラインストアや取扱店、各種ECサイトなどで販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）