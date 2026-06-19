【漢字クイズ】「豊幌」はなんて読む？「幌」の読み方がわかれば簡単かも！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「豊幌」はなんて読む？
「豊幌」という漢字を見たことはありますか？
北海道にある駅名で、答えはひらがな4文字です。
いったい、「豊幌」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とよほろ」でした。
豊幌駅は、北海道江別市に位置する駅。
駅のある江別市は、食・農業と歴史あるレンガの街して親しまれています。
江別市ガラス工芸館では、江別のレンガ建造物の象徴として「旧石田邸」を改修・保存しているほか、吹きガラス体験も受け付けているのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR北海道』
・『江別市公式観光情報サイト』
ライター Ray WEB編集部