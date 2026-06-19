【漢字クイズ】「豊幌」はなんて読む？「幌」の読み方がわかれば簡単かも！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「豊幌」はなんて読む？

「豊幌」という漢字を見たことはありますか？

北海道にある駅名で、答えはひらがな4文字です。

いったい、「豊幌」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「とよほろ」でした。

豊幌駅は、北海道江別市に位置する駅。

駅のある江別市は、食・農業と歴史あるレンガの街して親しまれています。

江別市ガラス工芸館では、江別のレンガ建造物の象徴として「旧石田邸」を改修・保存しているほか、吹きガラス体験も受け付けているのだそうですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JR北海道』
・『江別市公式観光情報サイト』

ライター Ray WEB編集部