オルビスのクレンジングオイルに待望のトライアルサイズ登場！毛穴ケアを手軽に体験

毛穴悩みに向き合う実力派アイテムとして話題を集める「オルビス ザ クレンジング オイル」から、待望のトライアルサイズが登場します。2025年の発売以来、数々のベストコスメを受賞し、多くの美容好きから支持されている人気クレンジング。今回発売される新サイズは、初めて試す方はもちろん、旅行や外出時にも便利なアイテムとして注目を集めています♡

人気クレンジングに待望の新サイズが登場

2026年6月20日（土）より発売される「オルビス ザ クレンジング オイル トライアルサイズ」は、50mLで1,210円（税込）の限定サイズです。

約1カ月使用できる容量で、これまで気になっていたけれど試す機会がなかった方にもぴったり。コンパクトで持ち運びやすく、旅行や出張、ジム通いなどさまざまなシーンで活躍します。

販売はオルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗をはじめ、総合通販サイト、一部バラエティショップ、ドラッグストア、化粧品専門店でも展開されます。

※一部お取り扱いの無い場合もございます。

※オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗は限定販売となります。

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毛穴汚れまで落としきる先進技術に注目

「オルビス ザ クレンジング オイル」が支持される理由のひとつが、毛穴奥の汚れにアプローチする独自技術です。

肉眼では見えない毛穴汚れまで落としきることに着目し、日本初の超微粒子技術を採用。超微粒子成分が毛穴の奥まで入り込み、汚れを吸着します。

さらに独自成分のうるおいベールが汚れをはね返し、メイクだけでなく毛穴奥の汚れまですっきりオフします。

※1 ポーラ化成独自の（Ｃ１２－２０）アルキルグルコシド（保湿）で形成するミセルから、汚れをはね返す水の膜をつくる技術が日本初（2024年12月時点、J-GLOBALによる自社調べ）

また、オルビスのクレンジングでは初となる角栓溶解オイル※4とマスカラ溶解オイル※5を採用。洗浄力にこだわりながらも、肌への負担に配慮した設計となっています。

※4 角栓溶解オイル（炭酸ジカプリリル）

※5 マスカラ溶解オイル（カプリリルメチコン）

美容成分配合でうるおいケアも叶える

メイクや汚れを落とすだけでなく、スキンケア発想が取り入れられている点も魅力です。

毛穴目立ち※6にアプローチするアーチチョーク葉エキス※7やビルベリー葉エキス※8をはじめ、厳選した7種類の美容成分※12を贅沢に配合。洗い上がりの肌にうるおいを与えながら、なめらかな肌環境へ導きます。

※6 キメの乱れによる

※7 アーチチョーク葉エキス

※8 ビルベリー葉エキス

※12 保湿成分

さらに濡れた手でも使える仕様を採用しており、バスルームでも快適に使用可能。毎日使うアイテムだからこそ、使いやすさと心地よさの両立にこだわっています。

発売以来ベストコスメ累計42冠を受賞し、三大美容誌と＠cosmeでベストコスメ1位を獲得。

さらに＠cosme最新口コミランキングのクレンジング部門では30週連続1位※3を記録するなど、高い評価を得ています。

※3 2026年3月20日時点（オルビス調べ）

まずは気軽に実力を体感してみて

毛穴汚れやメイク残りが気になる方にとって、「オルビス ザ クレンジング オイル トライアルサイズ」は気軽に試せる絶好のチャンスです。

コンパクトながら約1カ月使えるため、じっくり使用感を確認できるのもうれしいポイント。

人気の理由を自分の肌で体験しながら、毎日のクレンジングタイムをより快適にアップデートしてみてはいかがでしょうか♪