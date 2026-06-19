◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで練習を行い、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（20日＝日本時間21日）が行われるメキシコ・モンテレイへ移動した。

左膝負傷でチュニジア戦の欠場が決まったMF久保建英（Rソシエダード）は練習を欠席したものの、練習場を訪れてイレブンを激励。チームを見送った後は約3時間ほど施設に残りリハビリに努めた。ホテルへ戻る車に乗り込む際は左足をやや引きずっていた。

久保は日本がオランダと2―2で引き分けた14日（同15日）の初戦で、後半に相手選手と接触して左膝を負傷。日本協会の広報担当は18日、久保がチームに同行せずにナッシュビルでリハビリを続けると発表していた。

MF中村敬斗（スタッド・ランス）は練習後、久保の欠場に言及。「この試合は難しいということだけど、（第3戦の）スウェーデン戦か、その後のベスト32なのか、ベスト16なのか、そこを目指して取り組んでいるので前向きだし“チュニジア戦は頼んだよ”と言われた」と明かした。