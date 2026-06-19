NHKの生放送で思わず「車名をポロリ」!?

2026年6月13日、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式がトヨタアリーナ東京（東京都江東区）にて開催されました。

当日は、国内外のそうそうたる受賞アーティストの面々が、レッドカーペットの上を歩いて登場しました。

【動画】超カッコいい！ これが俳優「菅田将暉」が感激した「超高級セダン」です！ 動画で見る

その送迎車両として、トヨタ「クラウン」「アルファード」をはじめ、レクサス「LS」「LX」など、トヨタグループの高級車にアーティストを乗せ、レッドカーペットまでの送迎が行われています。

なかでも、トヨタの最高級車である「センチュリー」（セダン）や「センチュリーSUV」から颯爽と現れたのは、最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞を受賞したシンガーソングライターの星野源さん、授賞式のアンバサダーを務めた元Sexy Zoneの中島健人さん、そしてMCを務めた俳優の菅田将暉さんなどでした。

ところで、このセンチュリーを運転したドライバーにも密かに注目が集まっています。

授賞式の翌日となる6月14日、トヨタ自動車の豊田章男会長はInstagramを更新。

「MUSIC AWARDS JAPANでは、 受賞されるアーティストの方々にレッドカーペットまで センチュリーやトヨタのクルマに乗っていただきます 皆さま、おめでとうございます！ 安全運転で参ります」

この文章とともに、ドライバーの制服を着てセンチュリーの運転席に座った自身の写真をアップしました。

しかも「ATハイヤー 豊田章男 A.TOYODA」と記されたネームプレートを胸に付ける念の入れよう。

また、豊田会長が乗ったセンチュリーの車体横側には「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の文字が入っていました。

しかもこのクルマ、ただのセンチュリー（センチュリーSUV）ではありません。後席ドアがスライド式に変更されている、世界には他にない特別仕立てのクルマだったのです（レッドカーペットでは中島健人さんが乗車）。

この日はクルマもドライバーも、驚きの特別仕様だったわけですね。

そんなプレミア感あふれるホスピタリティを体験した菅田将暉さんは、当日の生中継（NHK総合テレビ）でも「センチュリーに乗った」とうっかり車名を出しながら、特別な体験の喜びを露わにしていたのが印象的でした。

※ ※ ※

なおレッドカーペット上には、昨年2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された「センチュリークーペ」（コンセプトモデル）が展示されています。

さらにトヨタアリーナ東京もMAJ仕様の特別なライトアップが施され、会場に華を添えていました。