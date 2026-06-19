MSYが展開するブランド『GRAPHT』は、FPSプレイヤー向けの機能に特化した新シリーズ『THE SHOOTER』を始動し、その第1弾として24.5インチQD-Mini LEDモニター『THE SHOOTER - Gaming Monitor 24“』を6月26日に発売することを発表した。

【画像あり】FPS競技シーンにも使える性能に 機能・外観

本製品は、GRAPHTのライフスタイルブランド『GRAPHT STANDARD』から登場するゲーミングモニター。新シリーズ『THE SHOOTER』は、スペックや機能の違いが分かりにくいモニター選びに悩むFPSプレイヤーをサポートする目的で立ち上げられ、今後もFPS向け機能に特化した製品を順次展開していく。

『THE SHOOTER - Gaming Monitor 24”』は、QD-Mini LEDによる高コントラスト・高精細な映像表現に加え、360Hzのリフレッシュレートと残像低減機能「MPCS TECH」を搭載する24.5インチモニターだ。画面サイズはFPSの競技シーンで多く採用される24.5インチを採用し、解像度はWQHD（2560×1440）。FHDと比較して約1.78倍のピクセル数を備え、遠方の敵やオブジェクトの輪郭の視認性を高めている。

1秒間に360回の描画更新を行う360Hzリフレッシュレートと、1ms（最小値）の応答速度により、動きの速いシーンでも映像を滑らかに表示する。さらに1,152分割エリアのバックライト制御によって明暗差の大きいシーンや暗部でも敵のシルエットを把握しやすく、量子ドット（QD）技術による広色域表示と、広い視野角を持つFast IPSパネルを組み合わせている。

残像低減機能「MPCS TECH」は、Mini LEDの課題とされる残像感を抑えながら明るさを維持する機能で、動きが多い部分を検知して残像感やブレを大幅に低減する。画面全体が暗くならず、Mini LEDの明るさ・鮮やかさと有機ELに迫るキレを両立するという。

ラインナップは、通常のモニタースタンドを同梱したモデルに加え、モニターアームでの使用を前提としたスタンドレスモデルの2タイプ。スタンドレスモデルはVESAマウント（100×100mm）に対応し、スタンドを省いた分の価格を抑えている。価格はスタンドレスモデルが55,980円（税込）、スタンド付属モデルが58,980円（税込）。

予約は6月18日よりGRAPHT OFFICIAL STORE、Amazonブランドストア「GAMING CENTER by GRAPHT」、全国の家電量販店・PC専門店等で受付を開始している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）