「今日は絶対に眠れない」途中出場で２発！ ボスニア戦で躍動したスイス代表20歳MFが喜びを噛みしめる「夢のようだ」【Ｗ杯】
スイス代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＢ第２節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦。４−１で快勝した。
この試合で、72分にダン・エンドイェと交代でピッチに入ったジョアン・マンザンビは、74分と90分に得点。チームの勝利に貢献した。
試合後のフラッシュインタビューに、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたマンザンビが対応。「夢のようだ。ワールドカップでプレー出来て、ゴールも決めることができた。そして、プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。今日は絶対に眠れないよ」と振り返った。
自身初のＷ杯で躍動した20歳のMFは、「僕は常にインパクトを残したいと思っている。途中出場する時も、チームを助けるために自分のベストを尽くしたい。今日は僕のプレーが、チームを上手く助けられたと思う」と喜びを露わにした。
また、初戦のカタール戦（１−１）での自身のプレーについて「カタール戦でのプレーは良くなかったと自覚している」と反省を口にする。そして「カタール戦でのプレーを改善して、今日は勝つことだけを目ざしていた」と明かし、「前回の試合では、ファンは僕たちのプレーにあまり満足していなかったかもしれない。でも、今日はファンが誇りに思ってくれているのを願っている」と語った。
勝点を４に積み上げたスイスは次戦、24日に開催国カナダとBCプレイス・バンクーバーで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のボレー弾も！ スイス逸材マンザンビの圧巻２発！
この試合で、72分にダン・エンドイェと交代でピッチに入ったジョアン・マンザンビは、74分と90分に得点。チームの勝利に貢献した。
試合後のフラッシュインタビューに、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたマンザンビが対応。「夢のようだ。ワールドカップでプレー出来て、ゴールも決めることができた。そして、プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。今日は絶対に眠れないよ」と振り返った。
自身初のＷ杯で躍動した20歳のMFは、「僕は常にインパクトを残したいと思っている。途中出場する時も、チームを助けるために自分のベストを尽くしたい。今日は僕のプレーが、チームを上手く助けられたと思う」と喜びを露わにした。
勝点を４に積み上げたスイスは次戦、24日に開催国カナダとBCプレイス・バンクーバーで激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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