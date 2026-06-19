草刈民代、彩り豊かな手料理を披露 体づくりのため“タンパク質重視”の食卓を公開「さすが プロ意識高い」「取り皿もとっても素敵」
元バレリーナで俳優の草刈民代が19日までに、自身のインスタグラムを更新。「今日の晩ご飯」と彩り豊かな手料理が並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「取り皿もとっても素敵」“タンパク質重視”の手料理並ぶ食卓を披露した草刈民代
「踊っていた頃に痛めてしまった股関節や首などの古傷」のリハビリを兼ねて、筋トレとジャイロキネシスを再開したという草刈。食事にも気を配り始めたそうで、タンパク質を積極的に摂取できるよう、献立を試行錯誤しているという。
この日は“苦手”だという鶏肉を調理した手料理を披露。玉ねぎ、セロリ、じゃがいも、鶏肉の上に、オリーブ、レモン、すりおろし生姜をのせて白ワインで蒸し焼きにした「鶏肉とじゃがいものレモン蒸し焼き」は、爽やかな彩りが目を引く。
そのほか「サバ缶とアーリーレッドとレモンのサラダ」と「冷凍してとっておいたラタトゥイユをソースにしたショートパスタ」が並んでおり、栄養バランスの取れた華やかな食卓になっている。
慣れない鶏肉の調理に「すっかり疲れました」と本音を漏らしたが、それでも「次回はささみを使ってみようか」と前向きにつづり、健康的な食生活への意欲を見せた。
この投稿には、「美味しそう」「さすが プロ意識高いですね」「バランスが良さそうなメニュー！」「取り皿もとっても素敵ですね」「小皿選びのセンスが可愛すぎる」などの声が寄せられている。
【写真】「取り皿もとっても素敵」“タンパク質重視”の手料理並ぶ食卓を披露した草刈民代
「踊っていた頃に痛めてしまった股関節や首などの古傷」のリハビリを兼ねて、筋トレとジャイロキネシスを再開したという草刈。食事にも気を配り始めたそうで、タンパク質を積極的に摂取できるよう、献立を試行錯誤しているという。
この日は“苦手”だという鶏肉を調理した手料理を披露。玉ねぎ、セロリ、じゃがいも、鶏肉の上に、オリーブ、レモン、すりおろし生姜をのせて白ワインで蒸し焼きにした「鶏肉とじゃがいものレモン蒸し焼き」は、爽やかな彩りが目を引く。
慣れない鶏肉の調理に「すっかり疲れました」と本音を漏らしたが、それでも「次回はささみを使ってみようか」と前向きにつづり、健康的な食生活への意欲を見せた。
この投稿には、「美味しそう」「さすが プロ意識高いですね」「バランスが良さそうなメニュー！」「取り皿もとっても素敵ですね」「小皿選びのセンスが可愛すぎる」などの声が寄せられている。