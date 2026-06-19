草刈民代、彩り豊かな手料理を披露 体づくりのため“タンパク質重視”の食卓を公開「さすが プロ意識高い」「取り皿もとっても素敵」

草刈民代、彩り豊かな手料理を披露 体づくりのため“タンパク質重視”の食卓を公開「さすが プロ意識高い」「取り皿もとっても素敵」